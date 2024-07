Ximena Sariñana le da la bienvenida a una nueva etapa en su carrera con “ALV”

Después de más de 16 años de carrera, Ximena Sariñana sigue demostrando su versatilidad para reinventarse a través de su música, por lo cual este 2024 muestra el primer adelanto de una nueva etapa musical con el estreno del tema titulado “ALV”.

“ALV” fue la canción perfecta para hacer evidente los cambios que vienen para su carrera, tomando en cuenta la temática que decidió abordar en compañía de Carla Morrison, ya que la artista originaria de Tecate formó parte de la composición, además de Alejandro Jiménez como productor.

Como parte de la etapa que experimenta en su carrera como cantante, Ximena Sariñana compartió con Publimetro la experiencia que tuvo con la creación de”ALV”, sin dejar de lado los proyectos que vienen, entre ellos un EP, además de su participación especial en el Festival Hera en el Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo 24 de agosto.

¿Cómo fue el proceso de este lanzamiento?

“Esta canción surgió cuando estaba buscando un camino para la música nueva, me gusta mucho salirme de mi rutina y de repente armo algunos viajes de composición y me fui a Los Ángeles, en donde tengo varios amigos conocidos y bueno, le escribí a Carla, que es amiga mía desde hace mucho y de ahí salió este tema, de esa junta, es una persona muy generosa en todos los aspectos, como músico, como persona, me hizo sentir en casa”.

¿Qué significa para ti el lanzamiento de “ALV”?

“Para mí es como esa especie de punta del iceberg, hay mucha más música todavía y es un proyecto muy grande y muy largo, que a mí me gusta ligar todo conceptualmente, entonces digamos como la primera etapa la abrimos con ALV, que forma parte de un EP y vamos a ir sacando música nueva”.

¿De dónde viene la idea de iniciar una nueva etapa en tu carrera?

“Yo ya llevo más de 15 años haciendo lo que hago y me gusta mucho, cada vez me enamoro más del trabajo y me gusta mucho hacer música y me gusta mucho como siempre presentar cosas de calidad y con propuesta, justo me siento muy contenta, con mucha confianza, emocionada de que la gente escuche las nuevas canciones, emocionada también por los shows en vivo y el Tour”.

Sobre el Festival Hera, ¿cómo te sientes de participar en este proyecto tan importante para las mujeres en la música?

“Es bastante nuevo, pero me siento muy feliz, siento que es un festival que esperemos tenga varias ediciones más. Yo espero que nos vaya muy bien con esta primera edición y que creo que sí va a ser un parteaguas en los festivales, buscamos siempre celebrar el talento femenino y que siempre haya más mujeres en los escenarios, eso me parece muy importante”.

¿Qué significa este proyecto para ti, tomando en cuenta el trasfondo para el apoyo de proyectos de mujeres en la industria?

“Yo espero que se vaya más allá de un festival, que al final, todo el punto de este festival es crear comunidad ,crear conciencia y celebrar la presencia de las mujeres en la música y me gustaría que eso trascienda, que se sigan creando lazos entre todas las artistas y que haya muchas ediciones más”.

¿Qué más viene para Ximena este 2024?

“Viene mucha música, mucha música, el festival obviamente, que eso pues ya es muchísimo trabajo, muchos proyectos también que se están estrenando de cine, de tele, y pues estaré también promocionando todo eso”.