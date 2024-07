La Chaparrita defiende a capa y espada a Adrián Marcelo y se lanza en contra de Cecilia Galliano

La esposa de Adrián Marcelo defendió al creador de contenido de las palabras de Cecilia Galliano y el Borreno Nava, quienes lo criticaron por las razones de sus nominaciones en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

El miércoles 24 de julio los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ se vieron en la obligación de realizar la primera nominación de esta edición del reality. Fue así que Adrián Marcelo eligió a Paola Durante y Briggitte Bozzo como candidatas para salir de la casa.

“Le doy dos puntos a Paola Durante porque un encierro está bien, pero dos no tanto… ¿Se rió alguien ahí? Y le doy un punto a Briggitte porque al ser extranjera se está robando el puesto de trabajo de un mexicano. ¿Se volvió a reír alguien?”, fueron los argumentos del creador de contenido para nominar a las concursantes.

Durante la postgala del programa, Cecilia Galliano no reaccionó de la mejor manera a lo dicho por Adrián Marcelo: “Cuando estaba mirando en el camerino la gala, estaba junto a mi hija, que también es extranjera y también vive aquí desde que nació y dije: ‘wow, ¿es en serio?’, o sea, ¿en serio en este momento de vida que estamos pasando con tantos mexicanos buscando el sueño, el poder trabajar, o ir a otro país?”.

Por su lado, el Borrego Nava que también estaba presente como invitado, comentó que “hay una línea muy delgada” y que Adrián Marcelo la cruzó.

La Chaparrita defiende a Adrián Marcelo

En un podcast de Youtube, Karina Puente, mejor conocida como ‘La Chaparrita’ defendió a su marido, por lo que se le lanzó a Cecilia Galliano: “Nada más que salga Adrián y el puesto de Cecilia Galliano fácil se lo queda Adrián. Como conductor Adrián te da tres vueltas, cuatro vueltas y te quita. Así que a lo mejor por eso pues se asustó, le tembló”.

No solo arremetió en contra de la argentina, sino que también se le fue encima al Borrego Nava: “El Borrego también, no me gustó su comentario, la verdad. Hablando: ‘como comediante creo que Adrián se pasó de la línea’. A ver, cállate Borrego; Adrián sí se puede brincar la línea y ve donde anda. ¿Tú? ¿Dónde está tu comedia? No me acuerdo ningún chiste o algo de Borrego, ¿Borreguito dónde andas? Me caes bien, no te lo tomes personal”.