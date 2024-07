Marco Antonio Regil respondió contundentemente a los comentarios de Shanik Berman sobre su supuesta relación enfermiza con su madre. Dentro de “La Casa de los Famosos México”, Berman sugirió que el vínculo entre Regil y su madre, doña Irma Sánchez Mayans, fallecida en 2017, había impedido que el conductor pudiera establecer una relación formal y llegar al matrimonio con alguna de sus exparejas.

La participación de Shanik en el reality de Televisa ha capturado la atención del público, logrando el efecto deseado por la productora Rosa María Noguerón. La periodista no ha perdido oportunidad para compartir chismes de la farándula con sus compañeros en la casa. En una de estas ocasiones, Berman comentó sobre la aparente relación excesivamente cercana entre Regil y su madre, mencionando que él era el hijo menor y consentido, y que doña Irma solía referirse a él como “su novio”.

Marco Antonio Regil responde a comentarios de Shanik Berman sobre su madre en LCDLF

Berman afirmó que esta dinámica llevó a Regil a confundir sus sentimientos desde joven, al punto de oponerse a que su madre tuviera relaciones sentimentales con otros hombres, llegando a decirle que se mataría si ella salía con alguien.

Al ser abordado por los medios de comunicación fuera de las instalaciones de Radio Fórmula, Regil desacreditó completamente las declaraciones de Shanik Berman. Sugirió que la periodista estaba inventando historias para llamar la atención del público y mejorar el rating del show. “No sé si Shanik sea psicóloga, si le dio terapia a mi mamá o a mí, porque sino nada más está inventado para que le vaya bien en el show, no tiene pies ni cabeza lo que dice, no sé de dónde saca esas cosas”, expresó.

Regil también pidió respeto para la memoria de su madre, señalando que es inadecuado involucrarla en chismes y reality shows, dado que ya no puede defenderse ni replicar. “Mi mamá ya falleció y no es como para andarla metiendo en chismes y reality shows, creo que le está haciendo falta ética a la niña Shanik, le deseo mucha suerte, pero que no ande utilizando a mi mamita fallecida para andar haciendo puntos en el show, le deseo mucho éxito”, agregó con su característica sonrisa.

El conductor reiteró su desacuerdo con las afirmaciones de Berman y destacó la importancia de dejar que su madre descanse en paz, mostrando así su molestia por la falta de ética en las declaraciones de la periodista. Regil se mantuvo firme en su postura de que los comentarios de Berman eran infundados y solo tenían el propósito de generar controversia y audiencia para el programa.