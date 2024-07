Maryfer Centeno analiza el lenguaje corporal de Ángela Aguilar en su boda con Christian Nodal

La boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue despertando reacciones en el mundo del espectáculo. Lo repentino y sorpresivo de un evento de tan alta magnitud repercute en los medios de comunicación, seguidores de los dos cantantes y usuarios de las redes sociales.

Maryfer Centeno, grafóloga conocida en los medios, analizó los detalles de una de las primeras imágenes que se hicieron virales en Internet: la de Ángela con Pepe Aguilar.

La especialista en lenguaje corporal notó una felicidad y ternura que pocas veces había visto en el rostro de Ángela Aguilar, por lo que afirma que la expresión corporal que exhibe es la de estar cumpliendo el sueño de unirse con el amor de su vida.

Pepe Aguilar llevando a Ángela Aguilar al altar Imagen recuperada de X

Asimismo, también analizó la expresión de Pepe Aguilar mientras llevaba a su hija al altar: “Cuando yo vi el lenguaje corporal de Pepe Aguilar es una mirada tierna, se ve conmovido, un poco tenso por eso está la mano en forma de puño”.

“Ángela Aguilar está muy segura con el mentón levantado, muy contenta con este vestido lleno de encajes, demostrando sensualidad, fuerza y llega muy unida a su papá, aquí está fundada en un abrazo a su papá”, añadió la grafóloga, según reseña de Milenio.

“Entiendo lo que dicen que no duran, no lo sabemos, está la otra teoría que es para tirar polémica, pero no creo que lo necesiten”, cerró Maryfer Centeno sobre su análisis de la imagen.