Nodal se habría impuesto sobre Pepe Aguilar para casarse con Ángela: “Me la voy a llevar te guste o no”

Christian Nodal y Ángela Aguilar se unieron en matrimonio el 24 de julio del año en curso. El evento provocó sorpresa entre el público, pues no se han dado más detalles sobre cómo sucedieron las cosas. No obstante, existen rumores que sugieren que el sonorense habría tenido una pelea con Pepe Aguilar por la mano de su hija.

El misterio alrededor de la boda de Nodal y Ángela Aguilar continúa. Además de lo repentino de la noticia, internautas han destacado lo pronto que sucedió, pues la pareja no lleva mucho tiempo de haber confirmado su noviazgo.

Además, la edad de los cantantes ha llamado la atención, ya que la intérprete de “Qué Agonía” apenas tiene 20 años, mientras que el originario de Caborca tiene 25 años.

Christian Nodal habría enfrentado a Pepe Aguilar por la mano de su hija

Otro tema que ha ocupado la conversación en las redes, es la opinión de Pepe Aguilar al respecto, por lo que Javier Cerani de ‘Chisme no Like’ rompió el silencio y reveló lo que le fue contado por una fuente cercana a los involucrados.

Ceriani destacó que Pepe no estaba contento con todo el escándalo suscitado alrededor de la noticia del romance de Christian Nodal y su hija: “El señor Pepe Aguilar sí estaba que echaba fuego de su boca y su soberbia contra Nodal y su familia porque le habían quitado a su nena”.

Fue así que el cantante de “Adiós Amor” habría tomado un avión de Europa hasta Texas para enfrentar a su suegro. “Yo estoy con tu hija, me voy a casar con tu hija y me la voy a llevar, te guste o no”, le habría sentenciado Nodal a Pepe.

De esta manera, el sonorense se habría impuesto sobre la opinión de la cabeza de la Dinastía Aguilar: “Esta boda apresurada es para callarle la boca a Pepe Aguilar y dejarlo tranquilo”, concluyó Ceriani.