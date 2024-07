Domelipa lanza tema junto a Ozuna: Así es el video musical

La joven artista mexicana DOMELIPA ha dado un importante paso en su carrera musical con el estreno de su nuevo sencillo titulado “ESE VATO”, en colaboración con el famoso cantante puertorriqueño Ozuna.

Este tema, que fusiona el pop-rock retro con un aire veraniego, ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas.

“ESE VATO” presenta una narrativa ligera que explora una relación sin compromisos en la que dos personas disfrutan el momento sin ataduras formales. La letra refleja una actitud desenfadada y divertida, capturando el espíritu vibrante del verano.

Aquí puedes ver un extracto de la letra:

[Pre-Coro: Domelipa & Ozuna]

Qué rico estos secretos que tenemos guardados

Y las fotos que me mandas por privado

Ey, los besos que me diste y los que no me has dado

¿Cómo a la gente yo le explico

Que aunque parecemos enamorados

Lo nuestro es todo menos complicado

Eh, dime dónde estás, que no me has llamado

[Coro: Ozuna & Domelipa]

Vamos a hacer el amor, pero sin contrato

Bebé, tú me gustas desde hace rato

Tú no quería’ nada, pero yo soy ese vato

Que si me llama’, le llego de inmediato

Pa’ que me hagamos el amor, bésame la boca

Está haciendo calor, quítame la ropa

Yo no quería nada, pero tú eres ese vato

Que si me llama, le llego de inmediato (Ey, ey)

Video musical

El contenido audiovisual de esta canción es una producción visual a cargo de Wildhouse Pictures. Bajo la dirección de Dave y la producción de Maricel Zambrano, el video muestra a DOMELIPA y Ozuna navegando por las aguas de Miami en un elegante yate.

Reacciones de DOMELIPA

DOMELIPA, cuyo nombre completo es Dominik Elizabeth Reséndez Robledo, ha expresado su entusiasmo por esta colaboración.

En una reciente entrevista a Billboard, la artista comentó sobre su admiración por Ozuna y la importancia que este proyecto tiene para su carrera. Ella destacó lo significativo que ha sido para ella trabajar con un artista de la talla de Ozuna.