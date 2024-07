¿Qué se estrena en Netflix durante el último fin de semana de julio?

Con la llegada del último fin de semana de julio 2024, Netflix anunció sus nuevas incorporaciones a la plataforma, ofreciendo una selección de estrenos que prometen tanto entretener como cautivar a la audiencia.

¿Quieres conocer qué llegará a Netflix entre el sábado 27 y domingo 28 de julio de 2024? Sigue leyendo para conocer las producciones que se estrenan y no te las pierdas en tus días libres.

No respires 2

Los actores Stephen Lang, Brendan Sexton III y Madelyn Grace protagonizan este largometraje de terror y acción de Rodo Sayagues, secuela de la película homónima de 2016, que promete mantener a los espectadores al filo del asiento del sofá a lo largo de su intenso metraje.

Sinopsis oficial: Un veterano ciego entrena a su hija adoptiva para enfrentar cualquier peligro. Pero ambos son emboscados cuando un extraño del pasado llega a cobrar venganza.

Fecha de estreno en Netflix: 27 de julio de 2024

Además, arriban nuevos capítulos de un k-drama

No respires 2 es la única producción nueva que arribará a Netflix Latinoamérica durante el último fin de semana de julio; no obstante, no es todo lo que la plataforma lanzará en este par de días.

Durante este periodo, el servicio digital además estrenará dos capítulos inéditos de un k-drama que ha conseguido fascinar a los espectadores en todo el globo: Ella de día, otra de noche.

Resumidamente, el quinto y sexto episodio de la serie protagonizada por Lee Jung-eun, Jeong Eun-ji, Choi Jin-hyuk estarán disponibles para la región en la plataforma este domingo 28 de julio.