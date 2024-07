“De telenovela”, Ricardo Peralta confiesa que se enamoró de Mauricio Mancera

Ricardo Peralta comienza a mostrar más naturalidad y confianza frente a las cámaras de ‘La Casa de los Famosos México’, es por ello que recientemente habló de los sentimientos que experimentó por Mauricio Mancera luego de que terminó el reality show MasterChef Celebrity, mismo del que resultó ganador.

Algunos de los participantes de ‘La Casa de los Famosos México’ empiezan a ganar mayor popularidad entre el público tras demostrar su personalidad y conexión con el resto de los concursantes, por lo cual algunos ya destacan como los favoritos para seguir avanzando en la competencia.

Ricardo Peralta Foto: Redes sociales

Ricardo Peralta confiesa que se enamoró de Mauricio Mancera después de MasterChef Celebrity

Mientras estaba en la cocina con Shanik Berman y Mariana Echeverría, el youtuber mexicano aprovechó para platicar parte de su historia con Mauricio Mancera, señalando que luego de la competencia se enamoró del conductor por la interacción que comenzaron a tener.

“Me pasó que en el MasterChef, yo no tengo muchos amigos heterosexuales. Me enamoré de él (Mauricio Mancera). Yo tengo puros amigos gays, o sea, ya sé cómo es la dinámica con un amigo gay, ya sé cómo es la dinámica con una amiga, nunca había tenido un amigo porque nos llevamos muy bien”, comentó.

Ricardo Peralta explicó que todo comenzó en un viaje que hicieron, señalando que confundió su amistad con un vínculo amoroso, ya que con la actitud de Mauricio Mancera comenzó a pensar que podría pasar algo más.

“Y de pronto me dice: vamos a Israel, o sea, no me invitó, me dijo: y si nos tomamos un viaje y a mí me cantante viajar y le dije que sí. Yo iba a ese viaje como normal, en mi mente éramos amigos, pero luego yo empecé a pensar una cosa de telenovela rarísimo porque es una persona muy amable, muy gentil y es muy agradable, las pasas espectacular, la pasas increíble”, dijo.

Asimismo, el participante del reality show de Televisa señaló que el presentador de televisión nunca dio indicios de un vínculo amoroso y que todo fue parte de su mente, además de comentar que la situación ya la aclaró con Mauricio desde hace tiempo.

“Él jamás me dio indicios de nada, quiero aclarar que todo en mi cabeza, nunca pasó nada. Cabe mencionar que se los cuento porque yo también ya lo platiqué con él y le dio muchísima risa”, añadió.

Mauricio Mancera y Ricardo Peralta / Foto: Redes sociales

Como parte de los acuerdos en su relación abierta, Ricardo Peralta explicó que su pareja estuvo consciente todo el tiempo de la situación, resaltando que lo apoyó para asimilar todo lo que estaba pasando, por lo cual, tanto Shanik Berman como Mariana Echeverría mostraron su admiración al novio de su compañero.