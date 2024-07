“A mí me choca la voz de Espinoza Paz”: reviven video de Lolita Cortés en ‘La Academia’

Ahora que Espinoza Paz es miembro del panel de críticos de ‘La Academia’, en redes sociales se revivió un momento en el que Lolita Cortés aseguró que no le gusta la voz del intérprete de “Lo intentamos”, mismo que se comparó con la emoción que demostró al verlo unirse al jurado en la temporada actual.

Lolita Cortés es reconocida por sus críticas duras y crudas, característica que continúa demostrando en ‘La Academia 2024′, donde comparte lugar en el jurado con Arturo López Gavito, Chiquis Rivera y Espinoza Paz.

¿Qué pasó entre Lolita Cortés y Espinoza Paz?

Cuando el cantante de música regional mexicana fue presentado por Jaime Camil como uno de los jueces para esta temporada de ‘La Academia’, Lolita Cortés reaccionó gritando con emoción y lo recibió con un beso y un abrazo.

No obstante, usuarios de redes sociales revivieron el momento de una edición pasada del programa, en la que al dar retroalimentación a uno de los alumnos, Lolita agradeció su interpretación de una canción de Espinoza Paz, pues aseguró que la voz del cantante no era de su agrado:

“A mí me choca la voz de Espinoza Paz, entonces agradezco tanto que lo cantes tú Santiago, de verdad digo: ‘ay señor, muchas gracias, por favor’ porque qué feo canta Espinoza Paz de verdad”.

En la sección de comentarios de una publicación de la cuenta de X ‘La Tía Sandra’ en la que se recupera el video de ese evento, usuarios de la red social dejaron su opinión:

“Por eso ya no me gusta que la pongan de crítica, siento que no tiene credibilidad, diría cualquier cosa con tal de sonar polémica”, “Lo dijo, pero no sabemos si pidió disculpas antes de entrar al aire, aunque lo correcto sería decírselo al aire” y “La hipocresía a todo lo que da”.