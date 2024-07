Arath de la Torre y Mario Bezares se declararon la guerra en el posicionamiento de LCDLFMx

La Casa de los Famosos México vivió su primera noche de eliminación y posicionamientos. Antes de que el público expulsara al primer habitante de la casa, los famosos tuvieron que formarse detrás del habitante que les gustaría que se fuera.

Dicha dinámica hizo que las celebridades se enfrentaran y por primera vez se dijeran al aire lo que piensan de su desempeño en el reality. Dos de los posicionamientos que causaron mayor sensación fueron el de Arath de la Torre detrás de Mario Bezares y el de Sabine Moussier detrás de Shanik Berman.

“No creo que puedas dar más”

Arath de la Torre fue el encargado de comenzar con la dinámica y no tuvo problema en decirle a Mario Bezares que ya había contado su versión del asesinato de Paco Stanley por lo que no creía que pudiera hacer algo más adentro de la casa.

“No creo que puedas dar más en la casa en el sentido de que ya contaste tu historia, lograste tu cometido en ese sentido”, le dijo Arath.

Mario Bezares no se quedó callado y además de reprocharle que él también cree que Arath ya no tiene nada que aportar le advirtió que si se quedaba en el concurso se daría cuenta de lo que puede dar.

“También yo siento que ya diste lo tuyo, eres repetitivo; juegas, juegas y juegas. No creo que yo haya dado todo, yo tengo mucho que dar y si yo me quedo te vas a dar cuenta de eso” le advirtió.

Arath se posicionó con Mario Bezares y devoró. Arath dio el MEJOR posicionamiento de TODOS.



Sabine Moussier VS. Shanik Berman

Otro de los posicionamientos más polémicos de la noche fue el de Sabine Moussier contra Shanik. La actriz le dijo a la periodista que se ponía detrás de ella porque la escuchó hablando mal de ella y de otros integrantes de la casa.

“De los que estamos aquí solo hay una persona que he escuchado hablar mal de mí; a lo mejor los demás pueden hablar mil veces peor pero a ti te escuché y no me gustó”, señaló la villana de las telenovelas.

Además le dijo que a pesar de que le había comentado que sus palabras son muy hirientes, la periodista continuó hablando mal de sus compañeros.

Sin embargo la periodista usó su mejor arma hasta este momento y le pidió perdón e incluso le agradeció por señalarle sus defectos.