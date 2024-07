Claudia Lizaldi revela que le quitaron la matriz debido a una grave enfermedad en su útero

Claudia Lizaldi finalmente habló sobre la enfermedad que le diagnosticaron hace un año y por la que tuvo que realizarse una cirugía para removerse la matriz.

La conductora le concedió una entrevista al programa “Ventaneando” donde aclaró varias cosas con respecto a su salud y también sobre si Ingrid Coronado le llegó a bajar el novio o no.

Claudia Lizaldi dijo que, en un principio, cuando se enteró que la conductora y Germán Bricio estaban saliendo, creyó que su ex le había puesto los cuernos, pero después le aclararon los tiempos y se tranquilizó: “No hubo infidelidad. Hay mucha gratitud y mucho agradecimiento también”.

Claudia Lizaldi tuvo que removerse la matriz debido a la adenomiosis

“Me operé hace un año, el 31 de julio de 2023, me quitaron la matriz porque encontré que tenía adenomiosis. Porque, en enero [de ese año], me hice un tema estético”, le contó Claudia Lizaldi a “Ventaneando”.

Y agregó: “Me dijeron que tenía anemia y ya empezamos a investigar más profundamente, porque siempre tenía una especie de inflamación, dolor y unos periodos irregulares, y demás, y lo cuento públicamente, y que bueno que se cuente, porque hay muchas personas que no saben”.

Claudia Lizaldi quiso hablar sobre esto, porque se enteró que varios medios dijeron que estaba enferma de gravedad, cuando no es así, que ya se encuentra perfectamente bien.

“La endometriosis es muy evidente porque es fuera del útero, pero la adenomiosis es por dentro, se mete sangre en las paredes del útero. Me la quitaron y estoy perfecta. En los medios dijeron casi, casi ponen que me estoy muriendo y dije ‘no, que risa’. Estoy muy bien. Como me pueden ver, rebozo de vida”, aclaró la conductora de “MasterChef Celebrity”.