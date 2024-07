Corrieron a Mauricio Castillo de Multimedios por indisciplina; ¿quién se queda en su lugar?

Mauricio Castillo quedó fuera de Multimedios. Fue en febrero de 2021 cuando el exconductor de “Otro Rollo” recibió la oportunidad de la televisora de ser titular de un noticiero jocoso, al estilo de otros conductores como Eduardo Videgaray.

Se trató de “Las Rapiditas” el cual condujo hasta el pasado 19 de julio cuando quedó fuera del programa tras avisar que no se presentaría a trabajar, 5 minutos antes de entrar al aire.

Así lo dio a conocer el periodista de espectáculos Álex Kaffie a través de su canal “Villanovisión” donde enumeró las indisciplinas de Mauricio en los años que fue conductor de “Las Rapiditas”.

“Fue la gota que derramó el vaso”

Kaffie contó que el pasado viernes 19 de julio Mauricio tenía que estaR en las instalaciones de Canal 6 a las 7 de la noche para ser maquillado y estar listo a las 20:00 horas para revisar el guion del programa.

Sin embargo el conductor no solamente no llegó a su llamado el cual estaba marcado por contrato sino que no contestaba el teléfono y fue cinco minutos antes de que comenzara el noticiero que avisó que no se presentaría.

Dicha acción hizo que su compañera Victoria Torres tuviera que conducir el noticiario en solitario y por esta razón despidieron al conductor, de acuerdo con lo informado por Kaffie.

“Como ya había tenido otras indisciplinas esta fue la gota que derramó el vaso y de recursos humanos le dijeron que se presentara el lunes (22 de julio) a firmar su renuncia”.

Debido a su mala actitud el canal no permitió que el conductor se despiera del público.

Se disputan su lugar

Ahora son dos periodistas los que se encuentran cubriendo de forma intermitente la vacante.

Se trata de Juan Barragán y Sergio Gómez Villareal el primero ya había pertenecido a las filas de Multimedios en “Vivalavi” y el segundo sigue formando parte de los noticiarios del canal.

Por lo que será un de los dos reconocidos periodistas quien se quede de manera fija en el noticiario junto a Victoria Torres.