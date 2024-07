Ingrid Coronado se quedó atrapada en un salón de belleza que se estaba inundando

Ingrid Coronado reveló la razón por la que sus hijos todavía no conocen a su nueva pareja.

Hace días, Ingrid Coronado compartió un video en sus redes sociales relatando el terrorífico momento que vivió al ir a un salón de belleza, ya que debido a las fuertes lluvias que han azotado varias regiones del país últimamente, se quedó atrapada ahí.

De acuerdo a lo que contó la conductora de “Sale el Sol”, se encontraba en la estética cuando comenzó a llover fuertemente y a caer granizo, por lo que decidieron esperar a que cesara para poder irse.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la lluvia se intensificó y el nivel del agua encharcada comenzó a subir, por lo que los empleados del salón de belleza decidieron cerrar las puertas del lugar.

Ingrid Coronado se quedó congelada de miedo ante esa situación

Ingrid Coronado relató que el nivel del agua afuera de la estética comenzó a subir, al parecer la alcantarilla de esa zona comenzó a expulsar el agua, y poco a poco se empezó a filtrar.

“Empezamos a ver cómo se estaba inundando la parte de afuera, empezó a subir el nivel del agua y a subir el nivel del agua que en un momento estaba altísimo. En lo personal, pasé por una de las cosas que uno hace cuando está en una situación de peligro: me congelé”, dijo la conductora.

Ingrid Coronado no sabía qué hacer, hasta que se le ocurrió llamar a emergencias, no obstante, nadie llegó. Finalmente, la lluvia cesó, aunque el nivel del agua no bajaba.

“Una de las coladeras en vez de recibir el agua comenzó a sacarla, no sé si estaban tapadas o algo así. Comenzó a llegar el agua de fuera, entonces se empezó a llenar como si fuera alberca”, detalló la conductora de “Sale el Sol”.

Los trabajadores del salón de belleza intentaron abrir la puerta y no pudieron, ya que esta abría hacia afuera, pero antes cortaron el suministro de luz por si acaso el agua llegaba a unos de los tomacorrientes.

Al final, rompieron los vidrios de la puerta en la zona de abajo para que entrara el agua al salón y así abrir la puerta, de este modo todos pudieran salir del lugar.