Así reaccionó Mauricio Mancera a la confesión de amor de Ricardo Peralta

Ricardo Peralta reveló haberse enamorado de Mauricio Mancera, a quien conoció después de competir en ‘MasterChef Celebrity’. Aunque el rumor sobre el tema surgió desde que ambos estaban en el reality de cocina, el influencer lo confesó hace poco dentro de ‘La Casa de los Famosos’, de tal manera que el conductor contó su versión de la historia.

En un conversación con Mariana Echeverría y Shanik Berman, Ricardo Peralta señaló que llegó a confundir sus sentimientos por Mauricio Mancera tras los viajes que realizaron juntos: “Yo empecé a pensar una cosa en mi cabeza, de telenovela rarísima, porque él es una persona muy amable, muy gentil y es muy agradable, espectacular, la pasas increíble. Él jamás me dio indicios de nada, quiero aclarar que todo acá en mi cabeza y nunca pasó”.

De la misma manera mencionó que le confesó sus sentimientos en un restaurante: “En un concierto de Yuridia tantito antes nos vimos porque fue en el Auditorio Nacional y fuimos antes a un restaurante y ahí le dije: ‘oye, es que te tengo que contar algo’ y me daba mucha pena”.

La reacción de Mauricio Mancera ante la confesión de Ricardo Peralta

En una entrevista realizada por reporteros de ‘De Primera Mano’, Mauricio Mancera tocó el tema y aseguró que las cosas sucedieron tal como las narró ‘Torpecillo’: “Tal cual lo contó Ricardo, fue en un concierto de Yuridia antes nos fuimos a comer”.

Comentó haberse preocupado por la opinión de Charly, la pareja del creador del contenido: “La gente no lo está entendiendo muy bien, él cuando me lo contó a mí ya había pasado su crush, o sea su confusión, entonces fue una plática que duró tres minutos, de hecho cuando pasó me acuerdo que le dije: ‘¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Cómo está Charly?’”.

Aseguró que su amistad continuó igual que antes y que no tardaron en hacer bromas al respecto: “Bromeamos en friega con eso”.

Para concluir con el tema, le deseó lo mejor a Ricardo en LCDLFM: “Él tuvo su confusión, él solito se lo aclaró y no afectó para nada a la amistad, seguimos siendo grandes amigos, le deseo todo el éxito en ‘La Casa de los Famosos’”.