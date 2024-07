CD9 vive un adiós sin arrepentimientos: “hay mucho amor acumulado en nuestros fans”

Publimetro acompaña a CD9 en su última gira The Last Party

Alan Navarro, Alonso Villalpando, Bryan Mouque, Freddy Leyva y Jos Canela están en los camerinos del Auditorio Telmex, la camaradería se da entre los integrantes de CD9 y el staff. Cada uno revisa su vestuario, los micrófonos y se observan en los espejos para dar el último toque a sus looks. Así fue como los encontró Publimetro, unos minutos antes de que salieran al escenario como parte de una presentación especial en un festival radiofónico en Guadalajara.

La boy band mexicana tiene sentimientos encontrados en este momento ante su reencuentro y despedida en este 2024. Luego de una larga pausa en su trayectoria, el fenómeno juvenil retomó su ascenso a los escenarios con la energía renovada, listos para brindar a sus fieles fans el mejor de los conciertos con el que cerrarán esta etapa tan importante de su vida.

“El reencuentro fue bastante agradable, yo lo sentí muy bien y fue algo así como regresar en el tiempo. Me hizo regresar al pasado, repetir las emociones que sentía hace años y regresar con varios conciertos, eso es espectacular”, dijo Bryan al compartir cómo fue el primer show de The Last Party Tour en la Arena CDMX.

Publimetro acompaña a CD9 en su última gira The Last Party (Foto: Ángel Cárdenas.)

Para Freddy Leyva este adiós es una manera de cerrar un ciclo, “tenemos muchos sentimientos encontrados por acá, porque hemos pasado por momentos muy buenos, donde la gente nos trata muy bien, es emocionante hasta ir a comer juntos y disfrutamos cada momento. Vemos a mucha gente que conocemos y hay muchas caras nuevas entre nuestros seguidores”.

CD9 arrancó su gira el pasado 19 de julio en la Arena CDMX, y están en pleno arranque de este cierre final de su historia musical como banda.

“Después de seis años de no estar tocando en ningún lugar, de repente subirse a ese escenario en el arranque de la gira fue impactante, pero estuvo muy divertido. Yo lo vi como una fiesta en que la gente fue parte de algo mágico. Estuvo muy chido con mucha energía y sudamos muy cañon; además, sentí el amor de toda la gente acumulado en todos estos años. Así que esperamos sentirlo en todos los conciertos que restan de la gira”, señaló Alonso Villalpando.

“Este es el final, la last party con CD9, así que si te lo perdiste, te lo perdiste, pero todavía tienes oportunidad de subirte a este recorrido para recordar todas las etapas que vivimos” — Alan

Alan Navarro, también compartió que la vuelta les permite concluir una relación de amor con sus fans, “esta gira es una vuelta a los inicios de CD9, teníamos más de seis años sin cantar juntos y retomamos canciones que son de los primeros álbumes como del 2013 o 2014. Hay momentos muy nostálgicos como extraños, pero que permiten una conexión entre nosotros como banda y con los fans, como si el universo hubiese conspirado para hacer una gran fiesta, de las más grandes de mi vida. Todavía estamos como incrédulos pero emocionados y queremos repetirlo en los escenarios en este adiós”.

Durante la charla, los inquietos cantantes tomaron algunas fotografías e hicieron chistes entre ellos, algo que demuestra que hay una buena relación.

“Tenemos la ventaja de estar en una era en que traemos una cámara en la bolsa, es algo muy cool, porque capturamos muchos momentos y recuerdos; siempre vemos nuestras fotos y las compartimos para que vean más allá del artista como los ensayos en esta gira de reencuentro y despedida. Esperamos seguir documentando y, a la mera, en una de esas sale para un documental”, agregó Alan.

Desde su surgimiento, la agrupación marcó tendencia en todos los aspectos a través de éxitos como Ángel Cruel, Eres, Me Equivoqué, entre otros, forjando una base sólida de fans que los llevó a romper récords y posicionarse en los primeros lugares de la lista de popularidad.

“Nos sentimos bien afortunados de vivir una época en México donde tenemos muchos ojos encima. CD9 regresa en un gran momento para México, pues hay muchos artistas emergentes y artistas que ya llevábamos un buen rato. Las boy bands están en un gran momento, admiramos el fenómeno del K-pop, de hecho tenemos muchas referencias en nuestra vestimenta y tenemos una canción de K-pop porque fuimos de los primeros artistas que hicimos algo en México. Estamos en un buen momento para hacer alianzas con todos los géneros y seguir haciendo música en nuestros proyectos personales. Vamos a seguir haciendo música y con el último tour de CD9″, explicó Freddy.

Con tres álbumes de estudio lograron colocarse entre el público mexicano e hispano, obteniendo discos de Oro, Platino y Platino + Oro debido a las altas ventas, en su momento los posicionó como una de las últimas bandas más vendedoras del formato físico.

“Siento que nos falta mucho por aprender, pero creo que si le pudiera decir algo a mi yo de hace unos años es que aprecie más el momento en el que está, que disfrute más lo que sucede y no porque no lo haya disfrutado, pero siempre se puede apreciar más. Además, disfrutar el proceso y las sorpresas que están por llegar”, concluyó Jos Canela.

Publimetro acompaña a CD9 en su última gira The Last Party (Foto: Ángel Cárdenas.)

Momentos especiales de CD9

Reencuentro. Cerca del undécimo aniversario, CD9, inicia la despedida oficial con The Last Party Tour para después concentrarse en sus proyectos en solitario

Récords. La boy band logró el Guinness World Records en 2016, en la categoría de Mayor Cantidad de Discos Firmados Consecutivamente por un Artista

Etapas. Fueron los encargados de interpretar el tema de la película Tortugas Ninja 2: Fuera de las Sombras para México y Latinoamérica.

Marcas. CD9, fue el primer grupo musical en tener su propio álbum de estampas Panini, anteriormente series o programas de televisión lo habían conseguido.

Próximos conciertos