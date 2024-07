Cecilia Galliano envía mensaje a Gomita sobre el anillo que le ‘robó’: “Si le sirvió está bien”

Cecilia Galliano respondió a la polémica suscitada tras la pérdida del anillo de compromiso que le dio Mark Tacher, el que supuestamente habría sido robado por Gomita y Lapizito. De esta manera, la actriz argentina aprovechó para enviarle un mensaje a la habitante de ‘La Casa de los Famosos México’.

A 10 años del suceso, el robo del anillo de compromiso de Cecilia Galliano volvió a ser un tema de conversación, pues Gomita, quien es una supuesta involucrada en el crimen, contó su versión de los hechos en ‘La Casa de los Famosos México’. Por su lado, Mark Tacher confesó haber visto con sus propios ojos como Lapizito recogía la joya del piso.

Los hermanos que han sido señalados de robar el anillo continúan negando su responsabilidad en el caso bajo el argumento de que al ser los más jóvenes e inexpertos en ‘Sabadazo’ fue fácil echarles la culpa.

Cecilia Galliano perdona a Gomita

Al ser conductora de ‘La Casa de los Famosos México’, Cecilia Galliano expresó ante los micrófonos de ‘Hoy’ que de su parte ya está sanado el asunto del anillo, por lo que le recomienda a Gomita disfrutar sin preocupaciones la experiencia dentro del reality: “La estoy viendo a Gomita 24/7 y aprovecho para decirle que se relaje, que disfrute, es una oportunidad única estar en ‘La Casa de los Famosos’, eso ya pasó hace mucho tiempo, de parte mía está más que olvidado, que sanado”.

“Yo nunca hablé del tema, creo que siempre lo ha hablado Gomita o así y está bien, y como dice, eran muy chiquitos entonces a lo mejor eso le causaba esta polémica y así, yo no me iba a poner a discutir con eso y si le sirvió está bien y si no también está bien”, agregó.

Finalizó diciendo que cuando la influencer salga del reality la recibirá como a cualquier otro habitante de LCDLFM: “Aquí la vamos a recibir, ojalá sea la número 10 de la semana, como cualquier habitante que está allá dentro”.