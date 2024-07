Elizabeth Gutiérrez habría sido “obligada” por William Levy a retractarse de las acusaciones que hizo de su ex

En un giro completamente inesperado, Elizabeth Gutiérrez lanzó un comunicado en sus redes sociales en el que suelta flores y mensajes positivos para su ex, William Levy. La actriz de 45 años expresa que algunas de sus declaraciones “fueron tergiversadas” por los medios.

“He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo… mis hijos y al padre de mis hijos. Merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron… sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para esta con mi conciencia tranquila”, dijo Elizabeth en un mensaje llamativo, si se tiene en cuenta que hasta hubo un problema doméstico en el que tuvo que intervenir la policía.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy La famosa está triunfando como nunca y deja claro que no lo necesita (@gutierrezelizabeth_ / @willevy/Instagram)

Sin embargo, Elizabeth ahora cambia por completo su tono para referirse a William Levy, hasta el punto de que dijo que prefiere amarlo que odiarlo.

¿Fue obligada?

TV Notas asegura haber hablado con una amiga de Elizabeth Gutiérrez, que aseguró que la actriz fue obligada a dar esas declaraciones, bajo una presunta amenaza de dejar de darle dinero.

“Ella publicó un comunicado en el que se retracta de todo lo que dijo. Primero lo señaló como infiel y por violencia intrafamiliar. Ahora pide que paren las críticas porque, supuestamente, los medios ‘tergiversaron’ todo. No es posible. Las cosas no son como parecen y estoy segura de que William está detrás de este cambio tan repentino de Elizabeth. Le dijo que, si ella quería seguir recibiendo ayuda económica, tenía que retractarse de todo”, dijo la amiga citada por el portal mencionado.

“Me da mucha rabia, porque negar lo que dijo la hace quedar mal. Ella pidió ayuda a los oficiales para acceder a la casa y sacar algunas pertenencias, porque encontró a William con otra. Se dijo que el actor, supuestamente, portaba un arma y que, al parecer, no estaba sobrio. Hasta se fue a vivir a un departamento. Por Dios, Elizabeth, ¡recapacita! ¡No me digas que todo eso fue actuado! No te creo nada. Este hombre te está chantajeando”, le imploró la amiga, según TV Notas.