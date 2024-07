¡Y va por más! Pee Wee celebra 20 años de carrera musical

Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee, es para muchas personas uno de los cantantes que más populares. Desde muy pequeño el intérprete logró enamorar a más de una joven y causó que varios chicos quisieran vestirse de la misma manera que él lo hacia.

Ahora, 20 años después, Pee Wee sigue provocando las mismas sensaciones en sus miles de fans. En entrevista con Publimetro el artista aseveró estar muy contento con sus diversas presentaciones por todo el país. Asimismo explicó la gran felicidad que tuvo al tocar en el Ola Fest 2024.

“Siempre me ha gustado poner mi granito de arena en este tipo de de situaciones y eventos y qué mejor que hacerlo con con lo que amo, con lo que apasiona, que es estar arriba de un escenario bailando y cantando con el público”, explicó Pee Wee sobre su actuación en el festival.

Con relación a su aniversario número 20, el compositor aseguró tener un gran número de emociones “Cada vez que me dicen eso me siento viejo y estoy joven todavía, pero no, qué te puedo decir, es algo que agradezco a millones. Obviamente ha sido una carrera de de altos y bajos, pero estoy muy agradecido con todo el público porque independientemente de cualquier proyecto, cosa o situación que esté pasando en mi vida, siempre están ahí al pie del cañón conmigo y es algo que agradezco”.

El nacido en Estados Unidos también dio su punto de vista sobre cómo la industria musical ha cambiado: antes dependías de una disquera y su difusión; ahora te puedes volver famosos por pegar una canción en TikTok y conseguir la anegación de millones de personas.

“Últimamente he conectando mucho con el público por medio de mi TikTok y de los en vivo. Es una experiencia tan bonita porque estás literal ahí con la gente que te sigue desde hace muchos años y estás conviviendo con ellos de una manera que antes no se podía antes”.

“Hoy en día, por medio de TikTok , puedes hablar con gente que te sigue desde hace 20 años que escucha tu música, que están muy atentos. Además, me está sucediendo el efecto de que conecto con gente que a lo mejor me había perdido el rastro y están de nuevo, pero no solamente estoy conectando con público que me sigue desde mis inicios, sino con público nuevo”.