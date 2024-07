Gomita les dice a sus compañeros de LCDLFM cuál debe ser el sueldo mínimo de un hombre que quiera salir con ella

Las personalidades reales de cada habitante de La Casa de los Famosos México comienza a aflorar durante la segunda semana de competencia. Los participantes cumplen apenas 10 días dentro del reality este miércoles, pero sienten que llevan toda una eternidad en el programa.

Es así como se dan estas revelaciones de confianza como las de Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita. La influencer y presentadora dijo, sin muchas vueltas, cuál debe ser el sueldo mínimo de un hombre que la quiera invitar a salir.

El tema sale porque Adrián Marcelo, en la constante búsqueda de contenido, le preguntó a Gomita cuáles son los requisitos que debe tener un hombre para salir con ella. La payasita mencionó que el dinero es muy importante para ella, argumentando que ha luchado mucho por conseguir lo que tiene y por consiguiente, su pareja, para ella, debería al menos igualarla.

En este sentido, revela que su pareja debe ganar 500 mil pesos (27 mil dólares, aproximadamente) mensuales.

“Medio melón está cool. Pues yo le chingo mucho, a mí me va chido. Si a mí me va bien, quiero que le vaya mejor que a mí. Yo siempre he decretado que mi novio no va a ser mexicano. Yo estoy muy preocupada por tener buena educación para estar con alguien igual”, dijo Gomita, según reseña de Milenio.

La misma Gomita dice que los ha conseguido, pero tienen otras ‘red flags’ que terminan influyendo en la continuidad de la relación.

“Si ese es tu primer filtro, los focos rojos van a seguir llegando y lo quieres del medio artístico. No está mal, pero en el México actual está c#brón”, le dijo Adrián a Gomita.