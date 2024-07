¡Karime vs Gomita! Usuarios descubren rivalidad entre integrantes de LCDLFM

La Casa de los Famosos México 2 está dejando, en pocos días, un gran número de videos en redes sociales. Si bien los internautas ya tienen a sus favoritos, día con día van cambiando de opinión sobre cómo son realmente algunos de los integrantes. Uno de los ejemplos más claros es Ricardo Peralta, creador de contenido que en tan solo un día perdió miles de seguidores.

Ahora, los fans del reality descubrieron la presunta rivalidad entre Karime y Gomita. Sí, de acuerdo con algunos televidentes las mujeres no tienen la mejor conexión y esto es posible apreciarse en los diversos videos que se comparten en aplicaciones como X y TikTok.

En las últimas horas se comenzó a popularizar la confesión que hizo Gomita al ser cuestionada sobre cuánto tiene que ganar un hombre para que pueda salir con ella: “Medio melón está col, ¿no? Yo le chingo mucho; a mí me va chido, si a mí me va bien, quiero que le vaya mejor a él que a mí”. Asimismo, la también modelo explicó que no quiere un novio mexicano.

Por otra parte, Karime se ha posicionado como una de las favoritas entre el público. Su participación ha hecho que muchas personas descubran la verdadera personalidad de la influencer, quien en todo momento ha apoyado a Shanik Berman, comunicadora que no para de buscar la nota al interior de la casa de los famosos.

“Pues Gomita ha estado hablando pésimo a sus espaldas desde que empezó el reality y mágicamente volvió a hacerse amiga de Karime cuando le pasaron información por la ropa”, “Pues también la gomita, miente por convivir jajaja y la gente que quiere caer bien cae más mal jajaja” o “Ya se siente tannnn busca atención! No la soporto!”, son algunos de los comentarios realizados hacia Gomita.