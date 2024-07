Mariana Echeverría se sincera en LCDLF México sobre la pelea con Faisy; esto es lo que dijo

Mariana Echeverría ha estado en el centro de atención recientemente debido a varios incidentes en La Casa de los Famosos México 2.

Sin embargo, uno de los temas que más ha llamado la atención es su relación con el conductor Faisy, con quien aparentemente tuvo un pleito antes de ingresar al reality show. Este distanciamiento ha generado muchas especulaciones y rumores sobre la naturaleza de su amistad.

Durante una conferencia de prensa para la décima temporada de “Me Caigo de Risa”, Faisy y el productor del programa abordaron la situación.

Según ellos, la pelea entre Faisy y Mariana fue una estrategia cuidadosamente planeada. La idea era generar polémica y mantener a Mariana en el centro de atención antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2.

Faisy explicó:

“Porque se han tenido que morder la lengua durante 2 meses y han tenido que aguantar los comentarios del público: ‘Es que se pelearon, es que no sé qué, es que no son amigos’, ellos no podían contarle al público la verdad”,

Estrategia revelada

El equipo detrás de “Me Caigo de Risa” mantuvo esta estrategia en secreto, con solo unas pocas personas al tanto de lo que realmente estaba sucediendo.

‘’Faisirrito’' expresó su gratitud hacia todos los involucrados, señalando que fue una decisión de la empresa y que todos tuvieron que seguirla con mucha discreción. Según él, la estrategia fue efectiva y logró su objetivo de mantener a Echeverría en el ojo público.

A pesar de esta explicación, Mariana ofreció una perspectiva diferente. En una entrevista, Echeverría fue cuestionada sobre su relación con él y si continuarán trabajando juntos después del reality show.

Con un tono incómodo, afirmó: “Lo solucioné, él, su camino, yo, mi camino, los dos trabajamos en la misma empresa, voy a seguir trabajando con él”,

También añadió que, si logra permanecer una semana más en La Casa de los Famosos México 2, planea contar toda la verdad sobre su pelea.

Los seguidores de ambos conductores estarán atentos a cualquier nueva información que Mariana pueda compartir, lo que podría arrojar más luz sobre la verdadera naturaleza de su relación y la supuesta estrategia detrás de su distanciamiento.