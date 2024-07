“No la extraño tanto”, esto fue lo que dijo esposo de Shanik Berman sobre su participación en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos México’ regresó nuevamente a las pantallas el 21 de julio, desde ese momento, uno de los personajes que más ha captado la atención ha sido Shanik Berman, quien ingresó al reality show con un muñeco de trapo que tenía el rostro de su esposo.

El pasado domingo, antes de la gala de eliminación, donde se anunció quien sería el primero en salir de la casa, Jorge, el esposo de la periodista, visitó el panel de conductores del programa. Durante su visita, compartió sus impresiones sobre el show y el impacto que ha tenido la participación de su esposa en la sociedad mexicana, reflejado en redes sociales.

Esto dijo el Esposo de Shanik Berman sobre su participación en ‘La Casa de los Famosos México’

Durante su visita, Jorge fue cuestionado por los conductores sobre la verdadera personalidad de Shanik, y sorprendió al revelar que ella es tal como se ha mostrado en ‘La Casa de los Famosos’.

“La veo muy bien. Shanik es muy bondadosa y vean, ella siempre es ella. es así de auténtica; es verdad que no cocina”.

Las declaraciones de Shanik han generado gran revuelo en las últimas semanas, volviéndose virales en varias ocasiones. Una de las más destacadas fue cuando mencionó que tenía una gran vida sexual, comentario al que su esposo reaccionó diciendo que “Los caballeros no hablan de eso. No la extraño tanto porque la vemos todo el tiempo. Yo creo que no sabe cuánto la quieres, todos estamos sorprendidos por tanto cariño. Siempre ha sido así de curiosa y eso es por lo que ha hecho una gran carrera”.

Finalmente, Jorge reiteró su apoyo incondicional a Shanik, deseando que ella permanezca en la casa durante los próximos tres meses. Además, no dejó de compartir su opinión sobre el famoso muñeco de trapo que Shanik llevó al programa.

“Nosotros tenemos un trato que por lo menos son 9 semanas y pues tendrá que buscarse un hotel. Esa fue idea de mi hijita”.