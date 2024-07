Gomita impacta con extraño movimiento de su derrier en LCDLFM

La Casa de los Famosos México se convirtió, nuevamente, en uno de los programas más populares de todo México. Día con día, los internautas van cambiando de opinión sobre cómo son realmente algunos de los integrantes. Uno de los ejemplos más claros es Ricardo Peralta, creador de contenido que en tan solo un día perdió miles de seguidores, pero ¿Hay alguien más que este pasando por lo mismo?

En las últimas horas miles de internautas comenzaron a mencionar el nombre de Gomita, modelo y creadora de contenido que parece posicionarse entre una de las menos apoyadas por los integrantes y los televidentes. De acuerdo con algunas fuentes y medios de comunicación, la influencer recibe información del exterior con base en qué color de ropa recibe en su maleta.

Asimismo, la también empresaria recibió una ola de comentarios negativos por su punto de vista de cuánto tiene que ganar un hombre para que pueda salir con ella: “Medio melón está col, ¿no? Yo le chingo mucho; a mí me va chido, si a mí me va bien, quiero que le vaya mejor a él que a mí”. Asimismo, la también modelo explicó que no quiere un novio mexicano.

Como si fuera poco, ahora Gomita está en el ojo del huracán por un movimiento de su derrier. Sí, los internautas compartieron, en diversas redes sociales, el momento en que la modelo intentó bailar al interior de la casa, mas nunca pensó que los televidentes hicieran un gran número de comentarios.

