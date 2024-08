Así se ve Michelle Renaud un mes después de dar a luz a su bebé con Matías Novoa

El 28 de junio llegó al mundo Milo, hijo de Michelle Renaud con Matías Novoa. El embarazo de la actriz mexicana de 35 años fue uno de los más comentados en las redes sociales, por todos los posteos que hacía, que llenaban de amor y ternura a sus fans.

Ya en la última etapa sorprendió a propios y a extraños, debido a la enorme panzota con la que se mostró en varias publicaciones. Sin embargo, de esa barrigota ya no queda prácticamente nada. Aunque todavía no está en la forma que desea, Michelle anunció que es momento de regresar al gimnasio y así lo hizo saber con una de sus historias.

“Primer día de gym postparto”, escribió en una imagen en la que aparece con una falda y un top, mostrando un abdomen prácticamente plano, muy diferente al de sus últimos días de embarazo.

De acuerdo con la revista Quien, Michelle Renaud ha contado varios detalles en sus redes de las cosas que le asombran de ser mamá, experiencia que está viviendo por segunda vez.

“El cuerpo de la mujer no me deja de sorprender. No sólo salió de mí este bebecito enorme, también vive de mí. La lactancia es algo que me vuela la cabeza”, dijo Michelle Renaud a sus seguidores.

“Es increíble tener un segundo hijo. Es como volver a experimentar toda esta sensación de amor, sorpresa, asombro y felicidad del primero, pero sin los miedos, ya con más certeza, con más tiempo para gozar, con más soltura para permitirte probar lo que sea, ya sin escuchar frases como: ‘en brazos lo vas a mal acostumbrar’ o esto sí o no. Ya como mamá sabes que el tiempo se pasa rápido y si se acostumbra a los brazos, será un periodo tan corto que vale más aprovecharlo”, dijo en otro mensaje.