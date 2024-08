“Para ella es un juego”, Papá de Gomita habla de la estrategia de la influencer en LCDLFM

La participación de Gomita dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ ha generado diversas reacciones de parte del público, es por ello que recientemente, Alfredo Ordaz, papá de la influencer, compartió su opinión sobre la estrategia y actitud en el reality show.

Desde antes de ingresar al programa de Televisa, Gomita hizo evidente su distanciamiento con su papá tras revelar diversos abusos que experimentó, por lo cual mantienen una batalla legal por algunos aspectos relacionados con la carrera de la presentadora, ya que durante años Alfredo Ordaz fungió como su representante.

Papá de Gomita habla de la participación de la influencer en LCDLFM

En medio de la controversia por la que atraviesa, Alfredo Ordaz habló de la participación de Gomita durante una entrevista para el programa ‘De primera mano’.

“Qué te puedo decir, está jugando, para ella es un juego y qué bueno que está jugando. Ojalá que gane para que ver si con los cuatro o cinco millones que gane va a ser más feliz y se compre otra casa”, comentó.

Asimismo, el papá de Gomita habló de las acusaciones en su contra, señalando que nunca estuvo de acuerdo con la sesión fotográfica que realizó en lencería, a pesar del dinero que iba a recibir.

“Dice ella que la revista que hizo para hombres que yo me enojé porque no me quedé con el dinero, yo nunca estuve de acuerdo con que hiciera imágenes en paños menores, porque yo siempre le dije: Eres una persona con talento”, añadió.

Gomita y su papá. Gomita y su papá en YouTube. / Crédito: YouTube (Tag del papá termina en pleito).

Finalmente, ante los señalamientos de abusos y explotación laboral, Alfredo Ordaz comentó que no tiene nada que ocultar y que lo único que hizo fue enseñarles a trabajar a sus hijos, por lo cual negó las acusaciones que han surgido en su contra en los últimos años.

“Estoy tranquilo, el que nada debe, nada teme, no entiendo cuál es la justicia durante toda su carrera, lo único que hice fue enseñarlos a trabajar hasta el día que ellos me sacaron de la casa. Ella es dueña de una casa, trae carros del año, siempre hizo lo que quiso. Jamás los exploté”, señaló.