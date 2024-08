Filtran video de Cazzu cantando ‘Como la flor’ tras boda de Christian Nodal con Ángela Aguilar

Y no paran los comentarios sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en la pareja más buscada del año. Tras darse a conocer la ruptura de la cantante argentina y el compositor mexicano, algunos medios de comunicación comenzaron a informar de la supuesta relación entre el intérprete de ‘Botella tras botella’ y la hija de Pepe Aguilar.

Fue cuestión de tiempo para que los enamorados hicieran oficial los rumores de un noviazgo, pero incluso Christian quedó sorprendido al escuchar cómo Ángela Aguilar gritaba, en el Auditorio Nacional, que eran novios. Ahora, se comenzaron a difundir imágenes y videos de lo que fue su boda. Sí, en menos de un año los famosos iniciaron una relación y se casaron.

Algunos seguidores de la artistas y ahora esposa le recomendaron tener cuidado de los tratos de Nodal ya que, algunas teorías, señalan que Christian no es la mejor pareja y provocó severos daños psicológicos a Belinda y Cazzu.

Ahora se comenzó a popularizar el presunto contrato prenupcial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Según los informes, este acuerdo incluye una cláusula significativa relacionada con la infidelidad. Si se demuestra que Nodal es infiel, se enfrentaría a una sanción económica considerable.

Cazzu da vuelta a la página y sigue con su vida

Ahora, Julieta Emilia Cazzuchelli se volvió tendencia en diversas redes sociales por interpretar el tema ‘Como la flor’ de la cantante Selena. Fue mediante una grabación, de poco menos de un minutos, que se puede ver y escuchar cómo la artistas acompañada de una banda musical, cantó “Con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó; me marcho hoy. Yo sé perder, pero ah-ah, ay, cómo me duele”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 250 mil reproducciones en TikTok, donde se pueden leer una gran cantidad de comentarios como “Ojalá el amor de la gente le esté ayudando a Cazzu a sanar su corazón”, “Nos dueles a todas Julieta”, “todas somos Cazzu” o “Todas llorando y ella lo más bien”.