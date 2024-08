Mariana Echeverría sigue generando polémica dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ tras hacer evidente su opinión sobre el resto de sus compañeros, como fue el caso de Sabine Moussier, a quien criticó fuertemente frente a las cámaras del programa.

Los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ ya han consolidado equipos para seguir una estrategia y poder avanzando dentro de la competencia; sin embargo, el público ha hecho evidente su opinión sobre cada uno de los participantes.

Mariana Echeverría

Mariana Echeverría asegura que Sabine Moussier la intentó besar

Fue durante una conversación con Agustín Fernández que Mariana Echeverría aprovechó para hablar sobre Sabine Moussier, señalando que la intentó besar y que se mantiene muy cariñosa.

“Casi me besa ayer, la veo rara. Pero se come jamón con queso y chile a las 5 de la mañana, 4, todo el día. Pero antes de entrar se tuneó toda, toda. Pero últimamente conmigo raro, o sea me quiere besar, no sé si bicicletea un poquito eh”, comentó frente a las cámaras del programa.

Pese a que la actriz de telenovelas ha intentado acercarse a su compañera para tener una alianza, Mariana Echeverría hizo evidente su falta de interés por la actitud de Sabine, además de hablar de los supuestos procedimientos a los que se habría sometido la artista previo al inicio del reality show.

Sabine Moussier

Como era de esperarse, usuarios de redes sociales han cuestionado las declaraciones de Mariana Echeverría, señalando su actitud en contra de los participantes que no están en su cuarto.

¿Cuánto se llevará el ganador de ‘La Casa de los Famosos México 2′?

Galilea Montijo fue la encargada de responder las dudas referentes al premio que se llevará el participante que llegue hasta la última etapa; de acuerdo con la conductora la recompensa será de 4 millones de pesos; es decir, la misma cantidad que se llevó Wendy Guevara, ganadora de la primera entrega.