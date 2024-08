Bárbara Mori confiesa cómo llegó a darse cuenta que era alcohólica

Bárbara Mori habló de muchas experiencias de su vida en un pódcast, entre ellas la experiencia que vivió con la ayahuasca, que la ayudó a comprender muchas cosas a nivel espiritual, pero también habló de su alcoholismo.

La actriz compartió en “Chingonas y sensibles” que su papá fue alcohólico y cuando estaba borracho la maltrataba a ella y al resto de su familia de manera muy física.

Sin embargo, Bárbara Mori no creyó que también desarrollara una mala relación con el alcohol y a pesar de que nunca llegó a ser violenta, sí llegó a un punto en el que perdía la consciencia y no recordaba todo lo hacía borracha.

Bárbara Mori comprendió que era alcohólica debido a los blackouts

“Mi papá era alcohólico y él se ponía muy violento, por eso nos maltrataba tanto y nos golpeaba físicamente, pero él tenía un alcoholismo distinto al mío, pero tenía un alcoholismo muy duro para nosotros”, empezó a contar Bárbara Mori en el pódcast.

La actriz uruguaya nacionalizada mexicana, dijo que ella nunca se llegó a poner violenta como su papá, le pasaban otras cosas, mayormente era divertida, no obstante, llegó al punto de blackout o inconsciencia.

Bárbara Mori se sorprendió al enterarse todo lo que hacía cuando llegaba a ese punto en el perdía por completo la consciencia por tomar de más y a la tercera vez que le pasó, comprendió que debía parar.

“La verdad me la pasé muy bien. Fue una etapa de mi vida donde hice lo que quise y me la pasé increíble… Pero llegó un momento en donde, gracias a que yo estaba alcoholizada, de pronto se me venía el blackout y lo que sucedía no te quiero ni contar, y la tercera vez que me pasó eso en mi vida dije basta, sino me cuido yo, nadie lo va a hacer”, confesó la actriz.