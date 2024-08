Eiza González está en conversaciones para protagonizar “Mike & Nick & Nick & Alice”

Disney’s 20th Century Studios está trabajando en una nueva comedia de acción titulada “Mike & Nick & Nick & Alice”. La película se desarrollará en el entorno del crimen organizado y se presentará en el formato de buddy movie, donde la acción y el humor se entrelazan para ofrecer una experiencia entretenida.

La dirección y el guion del proyecto estarán a cargo de BenDavid Grabinski, conocido por su trabajo en “Are You Afraid Of The Dark” y “Happily”.

Grabinski aporta su experiencia en la creación de historias cautivadoras y originales, mientras que Andrew Lazar, productor de “George and Tammy” y “Clouds”, estará a cargo de la producción.

Elenco principal

Vince Vaughn y James Marsden están confirmados como protagonistas de la comedia. Además, según información de Deadline, Eiza González está en conversaciones para unirse al elenco.

Eiza, que recientemente protagonizó la serie de Netflix “3 Body Problem” y que próximamente aparecerá en la serie original en español de Hulu “La Maquina”, también tiene un papel en la próxima película de Guy Ritchie, “In The Grey”.

Aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, por lo que no se han anunciado detalles sobre la fecha de estreno ni el formato de lanzamiento, ya sea en cines o en plataformas de streaming.

Sin embargo, la combinación del equipo creativo y el potencial del elenco ha generado gran expectativa entre los fanáticos. Además, la posible participación de González ha capturado el interés de sus seguidores y de la industria.

Trayectoria de Eiza

González, cuyo nombre completo es Eiza González Reyna, nació el 30 de enero de 1990 en Caborca, México.

Es una actriz y cantante conocida por su trabajo en telenovelas como “Lola, érase una vez” y por su participación en películas internacionales como “Baby Driver” y “Alita: Battle Angel”.

Ha recibido premios como el Premio Billboard a la Música Latina y ha sido reconocida por su versatilidad y talento en la actuación.