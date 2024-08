Erika Zaba aclara si OV7 está dividido, ¿volverán como OV4?

Erika Zaba aclaró los rumores sobre la división de OV7 y que probablemente regresen con menos integrantes porque no todos mantienen una buena relación.

Mariana Ochoa se molestó que Ari Borovoy no la hubiera invitado a ella, a Lidia Ávila y a Óscar Schwebel a cantar “Te Quiero Tanto” en los 90′s Pop Tour, solo a su excompañera.

Sin embargo, Erika Zaba aseguró que la idea de cantar con Ari Borovoy se dio en su cena de cumpleaños y que nadie tenía la intención de menospreciar a nadie.

Erika Zaba revela que todos los integrantes de OV7 cuentan con los derechos del nombre del grupo

“Yo creo que a Mariana le contaron mal y te contaron mal el chisme, la convocatoria para subir a la Arena a cantar ‘Te Quiero Tanto’ solo me la hizo Ari a mí, no fue convocado nadie más… M’Balia ni estaba en México, estaba con Alex. Kalimba tampoco estaba, ni los invitamos”, expresó Erika Zaba en “Ventaneando”.

Y agregó: “Literalmente, estábamos Ari y yo cenando en su cumpleaños. Me fui a cenar con él, el mero día de su cumpleaños y me dice ‘Qué te parece que te subas a cantar conmigo Te Quiero Tanto en la Arena’ y yo ‘cómo crees’ me dice ‘de cumpleaños’”.

Erika Zaba también compartió que evidentemente no todos en el grupo son tan unidos, porque unos se llevan mejor con otros y es normal, no le ve nada de malo. Recordó cuando Óscar Schwebel estuvo de visita en México y solo se encontró con Lidia Ávila para cenar, no la llamó ni la invitó y por eso no se molestó.

Con respecto a si tienen planes de que OV7 regrese, pero con menos integrantes, la cantante aseguró que todos tiene derechos sobre el nombre del grupo, por lo que están limitados a usarlo si no todos están de acuerdo.