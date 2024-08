Fans de Cardi B no entienden si la artista sigue con su esposo luego de anunciar un nuevo embarazo

Cardi B ha sorprendido a sus seguidores con la noticia de su tercer embarazo, revelando la dulce noticia a través de una fotografía en su Instagram.

En la imagen, la cantante luce un elegante vestido rojo que destaca su abdomen en crecimiento. La publicación estuvo acompañada de un mensaje lleno de gratitud, en el que Cardi B dijo:

‘’¡Con cada final viene un nuevo comienzo! Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y sobre todo ¡renovado mi poder! ¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión!’’

Y siguió: ‘’¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, de lo que me empujaste a hacer! Es mucho más fácil aceptar los giros, las vueltas y las pruebas de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me han demostrado por qué vale la pena seguir adelante.’’

Separación con Offset

El anuncio ha llegado en un momento cargado de incertidumbre en la vida personal de Cardi B. Rumores indican que la relación con su esposo, el rapero Offset, podría estar en crisis.

Cardi y Offset, quienes se casaron en una ceremonia privada en 2018 tras un compromiso en concierto, han enfrentado varios desafíos en su relación. En 2020, Cardi B solicitó el divorcio, aunque luego retiró la solicitud.

Las especulaciones sobre la separación de la pareja apuntan a posibles problemas de infidelidad y conflictos continuos. Estos problemas personales han sido un tema recurrente en los medios, y el nuevo embarazo no ha hecho más que avivar las dudas sobre el estado actual de su relación.

Los dos raperos tienen dos hijos en común: Kulture Kiari, de seis años, y Wave Set, de dos años. El próximo bebé será el tercero para la pareja, que también tiene otros tres hijos de relaciones anteriores.