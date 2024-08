La Casa de los Famosos México: Por esta razón, Karime Pindter y Manelyk no son amigas

Karime Pindter compartió detalles sobre su infancia, la cual estuvo marcada por dificultades significativas. Su hermana mayor sufrió de anorexia y bulimia, lo que llevó a Karime a pasar gran parte de su niñez en hospitales.

Esta experiencia dejó a Karime con sentimientos de exclusión y desarraigo. Además, la pérdida de un tío cercano fue un golpe emocional profundo que la afectó de manera significativa.

Durante una conversación en La Casa de los Famosos México 2, Karime reveló cómo su relación con Manelyk González se había desarrollado.

En su juventud, Karime tenía un “sugar daddy” que le proporcionaba lujos. Así mismo lo contó: “Saliendo de la temporada 2. Yo tenía un sugar y a ella la incluía en todo, un viajecito acá, otro allá. Si me compraba una cosa, yo le traía un regalo a ella. Me pagaba todo”

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando descubrió que Mane estaba involucrada con su sugar daddy:

“Ahí se me cayó el mundo a pedazos, obviamente no hice un escándalo. En el lobby, en el cuarto, le dije ‘¿qué te pasa?’. Yo no me había dado cuenta, de repente traía las mismas cosas que yo, que el mismo perfume, la misma pulserita”

Impacto emocional y ruptura

La traición de Mane tuvo un impacto devastador en Pindter, a quien había considerado una amiga cercana. Así lo dijo:

“Yo le agarré mucho rencor, me bajó un tipo que yo adoraba. En el cuarto le digo: ‘¿qué te pasa? ¿Por qué me estás haciendo esto si eres mi mejor amiga?’, y me dice: ‘lo hice por venganza’ y yo le dije: ‘lo de Jawy acaba de salir ahorita, tú ya llevas un rato con este güey”,

Confirmación del distanciamiento

Luis “Potro” Caballero, conocido del entorno de Acapulco Shore, confirmó el distanciamiento entre Karime y Manelyk durante la conversación. El también participante de la Casa de los Famosos reveló que el enfrentamiento entre las dos amigas se intensificó después de un incidente en el hotel, lo que consolidó su separación.