LCDLFM2: Sian Chiong se suma a la lista de participantes más odiados

El 1 de agosto, en “La Casa de los Famosos México 2″ se vivieron varios momentos de tensión, que terminó poniendo a Sia Chiong en la lista de participantes más odiados del reality.

Gala Montes y Shanik Berman quedaron muy afectadas por quedar nominadas, a pesar de que supuestamente contarían con la protección del cuarto tierra.

Esto llevó a que Gala se enterara que Shanik la nominó por indicación de Adrián Marcelo, que a su vez acusó a Mariana Echeverría de querer manipular a varios participantes en LCDLFM2 para que votaran por Mario Bezares, ya que es amiga de Paul Stanley.

Sian Chiong le contó a tierra que mar finalmente se unió

En la noche, a Karime Pindter le llegó un carrito advirtiéndole sobre Gomita, lo que la llevó a juntar a sus compañeros de cuarto mar y hablar con ellos para crear una alianza.

Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Arath de la Torre conversaron y concordaron que sin alianzas, lo más probable es que ninguno del cuarto tierra quede nominado como sucedió esta semana y no era conveniente para ellos.

Así que tras acordar que empezarían a jugar juntos, le dijeron de sus planes a Sian Chiong y Shanik Berman, a pesar de que sabían que ellos estaban jugando con tierra desde hace días.

No obstante, lo que al público no le agradó nada fue que el actor cubano saliera corriendo del cuarto mar a decirle a los de tierra todo lo que le habían dicho, y sumado a las actitudes que ha tenido desde que empezó a aliarse con ellos, al público no le agradó.

Sian Chiong tenía muchas probabilidades de caerle bien al público, pero el miedo a ser nominado y eliminado, le pudo más que ser una mejor persona dentro de “La Casa de los Famosos México 2″, de acuerdo a los comentarios que han hecho muchos usuarios en las redes sociales.