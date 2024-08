¿Quién es la Divaza?, el ex participante de LCDLF que ahora se lanza en contra de AMLO

El influencer venezolano, Pedro Figueira, mejor conocido como ‘La Divaza’, ha captado la atención en redes sociales luego de que publicara un video en donde aborda la situación política, social y humanitaria de su país natal.

En el video, el joven critica al gobierno mexicano, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, por su decisión de no asistir a la reciente reunión de la OEA, donde se discutió la situación post-electoral de Venezuela.

La Divaza, quien recientemente participó en el reality show ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, expresó su descontento por AMLO con respecto a este tema.

“Maldita comunidad internacional de mierda que no ayuda para nada. Nunca han servido para nada. Qué triste que Colombia y México, especialmente, necesiten un pedazo de papel para poder decir ‘Sí se están violando los derechos humanos’. No es suficiente con todos los abusos, están viendo todo lo que está pasando y todavía necesitan un pedazo de papel. Era un voto que podía significar una ayuda, no eran recursos o dinero, era un voto para una ayuda para un país”, indicó el influencer.

¿Quién es La Divaza?

Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, conocido por todos como ‘La Divaza’, es un YouTuber, modelo y cantante venezolano de 26 años de edad que reside desde hace un tiempo en México. Su fama se debe a su carisma y personalidad, destacándose en la creación de contenido dirigido principalmente a la comunidad LGBT+, lo que le ha ganado el estatus de ícono del movimiento.

La carrera del joven, comenzó en el 2012 con la subida de YouTube. En sus inicios, sus videos abordaban la situación política y social de Venezuela, pero con el tiempo, su contenido se diversificó para incluir críticas de premiaciones, Vlogs de su vida diaria, comedia temas de actualidad, entre otras cosas.

Pedro ha podido expandir su presencia en diversas plataformas para llegar a una audiencia más amplia. Uno de sus proyectos más destacados en un podcast que conduce junto a su mejor amigo, La José, donde entrevistan a celebridades de internet y discuten polémicas en sus carreras.

En el año 2017, Figueira comenzó a popularizarse más con el lanzamiento de su canción como parte del desafío viral ‘Roast Yourself’. El tema musical y su video se hicieron virales, alcanzando el primer lugar en iTunes en México y otros países de Latinoamérica, y logrando 6 millones de visitas en YouTube en menos de 24 horas. Hasta la fecha, el ‘Roast’ cuenta con 127 millones de reproducciones.

Cabe resaltar que, el apodo de ‘La Divaza’ proviene desde su infancia, cuando jugaba a ser una ‘Diva’, y decidió adoptar este nombre en homenaje a esos momentos significativos de su vida.