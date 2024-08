“Tenemos un pacto”, Karime enfrenta a Gomita tras asegurar falta de lealtad

Cada vez son más evidentes las estrategias y alianzas dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, es por ello que como parte de las últimas nominaciones, Karime Pindter enfrentó a Gomita luego de que recibiera información del exterior sobre la forma en la que se han comportado algunos de sus amigos cercanos.

La exparticipante de Acapulco Shore ha intentado convivir con la mayoría de los integrantes del programa para mantener una buena relación; sin embargo, el público sigue haciendo evidente la forma en la que algunos de sus compañeros hablan a sus espaldas por pertenecer a otro equipo, como fue el caso de Gomita.

‘La Casa de los Famosos México’ (Foto: La Casa de los Famosos México / Televisa Univision)

Karime enfrenta a Gomita tras asegurar falta de lealtad

La producción de ‘La Casa de los Famosos México’ intenta mantener aislados a los participantes; no obstante, a veces suele ser casi imposible, por lo cual Karime pudo escuchar un audio del exterior que le advirtió sobre los comentarios de Gomita y Ricardo Peralta.

Durante la fiesta temática de este viernes 2 de agosto, Karime y Gomita se apartaron del resto de sus compañeros para poder aclarar la situación, por lo cual la influencer comenzó a señalar la faltada de lealtad que ha sentido de las personas que consideraba sus amigos.

“La nominada es los que menos me importa, me importa más la amistad, porque si nos conocemos, si tenemos un pacto y ni modo y que no te avergüence hablarte conmigo con tu equipito”, señaló.

Al respecto, la presentadora señaló que como parte de los acuerdos que hicieron previo a su ingreso en el programa, no piensa nominarla; sin embargo, Karime cuestionó su falta de empatía ante los comentarios que hacen el resto de sus compañeros en su contra.

“El punto es que yo, si empiezan a criticarte, a burlarte de ti, a juzgarte, yo me meto y te defiendo y voy y te digo. Yo no me quedo callada, yo sí te defiendo”, añadió.

Karime Pindter en La Casa de los Famosos México

Gomita respondió de inmediato, explicando que todo era parte de un juego, pero Karime señaló que su amistad tenía que ser más importante para defenderla y oponerse a ese tipo de comentarios.

“No sé, pero a mí eso no se me hizo, ni de códigos, ni de amigas, ni de mujeres, ni nada, y también que digas que mal juego y la chinga**, porque yo si te veo en vacas flacas voy y te digo, oye mejora en esto, seas de otro equipo”, comentó.

Gomita

Finalmente, Karime comentó que no esperaba que la hicieran parte de su equipo, pero que lamentaba la forma en la que había olvidado su amistad con tal de seguir la estrategia del resto de sus compañeros.

“Yo no la tuve tan fácil, dos con los que se supone que me llevo, pues parece que no existo. Yo no te estoy pidiendo, ni que me salves, ni que no me nomines, pero se te olvidó la amistad”, dijo.