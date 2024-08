Adrián Uribe aprendió a ser políticamente honesto: “es mejor un buen no, que un mal si”

Hace algunos meses, Adrián Uribe, filtró un video invitando a votar por él, sin decir que se trataba de un filme. Hoy ya conocemos sus misteriosas intenciones. La filmación del largometraje, El Candidato Honesto, se realizó al tiempo que se realizaban las campañas presidenciales en México, “será un desahogo para quienes vivieron un hartazgo en la contienda electoral”, dijo el productor, Gerardo Morán.

“Esto no es broma, va en serio”, es la frase que destacan en la película El Candidato Honesto, una comedia protagonizada por Adrián Uribe y Mariana Seoane. La ópera prima del director Pipe Ybarra llega tras unas elecciones políticas y con un mensaje más allá de hacer reír.

El Candidato Honesto quiere ir por la victoria en la taquilla mexicana (Foto: Videocine)

Publimetro platicó con Adrián Uribe, quien tuvo que parar un poco la promoción de la cinta debido a una fuerte infección en la garganta, pero su humor no decae y está emocionado de presentar a Tonatiuh Pérez Prieto, el candidato honesto.

“Desde hace mucho quería hacer a un político, diputado senador o candidato, porque son personajes muy especiales y satirizables. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos políticos que me han contratado para varios shows privados, de diferentes partidos. Estuve con Vicente Fox cuando cumplió un año de gobierno; visité la casa de Enrique Peña Nieto para hacer un show y para Felipe Calderón, la verdad son unos personajazos. Es una bendición como actor darle vida a un personaje como Tonatiuh Pérez Prieto que tiene un poquito de todos, no es una sátira a un político o partido en especial, es en general a la casta política”, adelantó Adrián Uribe.

Basada en la película O Candidato Honesto, de Brasil, se hace una adaptación mexicana con Mariana Seoane, Daniel Tovar, Teresa Ruiz, Paola Ramones y Tiaré Scanda.

“Lo que más quiero con esta historia, no es nada más ver una película para que se rían de contar chistes. Creo que eso lo pueden ver en otro programa, pero esta es una historia de un tipo que se pierde en el camino, en esa ambición del poder. Era un tipo que era bueno, que tenía escrúpulos e ideales, pero por la ambición se pierde en el camino y se lleva entre las patas a la gente que más quiere, en este caso, sus hijos. La gente se va a divertir con Tona y va a salir con un buen sabor de boca. Al final, es mostrar que en este país merecemos a gente honesta”, puntualizó.

Con 35 años de carrera, el actor mexicano, respondió a qué tan políticamente honesto es como persona, “soy políticamente honesto, la verdad si trato. He aprendido con el tiempo -cada vez- a ser más honesto, porque antes por no herir o que se molestaran, pues me costaba trabajo decir que no a algo; no aceptar una invitación o no aceptar un proyecto por lo que vayan a pensar. Creo que es mejor decir un buen no, que un mal si, un buen no con respeto y fundamento. Trato de ser políticamente correcto, es algo que he trabajado en terapia, de tratar de ser lo más sincero en todas mis acciones y conmigo mismo. Ojalá que todos fuéramos honestos y no necesitar de un hechizo o una brujería para ser honestos, sino despertar la consciencia y ser autocríticos”.

Adrián Uribe tiene varios proyectos a corto plazo como películas y teatro, “me encantaría un drama fuerte y hacer una película que no tuviera nada que ver con la comedia”.

El productor Gerardo Morán explicó que está película llega en un buen momento, luego de unas elecciones en país, “la gente ya estaba harta de ver tantas campañas, ahora vénganse a reír y birlarse de esas campañas burlarse. Proponemos un mundo imaginario, en el que pudiera haber un hechizo para que una persona tuviera el poder ser 100% honesta, eso lo vuelve divertido”.

Regreso al cine de Mariana Seoane

La actriz mexicana hace el papel de Bella, una exreina de belleza, que la trae de vuelta al Séptimo arte, “Bella pareciera una villana y no lo es, es una mujer como hay muchas que buscan el poder; su sueño en la vida es llegar a ser primera dama. Siento que Bella no fue una villana, sino una mujer que se enamoró y con un sueño muy claro. Es muy padre regresar al cine con un personaje que me saca de lo que hecho anteriormente”.

Seoane se describió como una mujer y actriz honesta, “me importa México, no estoy con un partido y quiere ver crecer a mi país. Trabajo en mi país, pago mis impuestos y soy feliz en México. Siempre trato de ser una persona bastante honesta, digo la verdad y lo que siento”.

Detalles y fecha de estreno de El Candidato Honesto

El Candidato Honesto cuenta con la participación del director de fotografía, Alejandro Martínez, que tiene entre sus proyectos The House of Dragon. Además, hay una participación especial de Wendy Guevara.

