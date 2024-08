Así lucía Karime Pindter en su primera temporada de Acapulco Shore

Karime Pindter es una de las modelos que se mantiene participando en ‘La Casa de los Famosos México’ en su segunda temporada, algo que sorprendió a muchos, pues su fama se debe a ‘Acapulco Shore’, un formato muy diferente al del reality show de televisa.

Desde su primera vez en pantalla, Karime ha experimentado notables cambios físicos, estos debido a las diversas cirugías estéticas realizadas luego de la primera temporada de ‘AcaShore’, algo que no ha mantenido en secreto para el público.

El asombroso cambio físico de Karime Pindter

Para el casting de Acapulco Shore, Karime impresionó al equipo del programa por su gran seguridad y creatividad, y confesó que hasta incluso bailó para uno de los miembros de la producción en ese entonces.

“Confiaba mucho en mí misma. Era una persona extremadamente segura. No estaba operada y no había el presupuesto que hay ahora. Siento que me quedé en el casting por mi seguridad, porque buscaban chicas más atractivas y yo no era la más atractiva, pero sí la más confiada”, dijo para una entrevista con Ryan Hoffman

Sin embargo, con su primer sueldo del reality show, decidió operarse los bustos, dándose cuenta de que quería ser la mejor versión de sí misma. Entre los procedimientos estéticos que se ha realizado se encuentran:

- Inyección para mejorar la apariencia del cabello

- Botox

- Ácido hialurónico en la frente

- Scarlet (tratamiento facial de radiofrecuencia)

- Ultra (tratamiento para modelar el contorno del rostro)

- Nanopore (tratamiento con agujas para producir colágeno)

- Fraxel (para suavizar y mejorar la apariencia de la piel)

- Inyección de enzimas (para reducir la papada)

- Venus (para reducir el abdomen)

- Emsculpt (para dar forma al abdomen)

- Fibroblastos (para rejuvenecer)

Karime Pindter antes y después Imágenes recuperadas de 'Acapulco Shore' y la cuenta de Instagram: @karimepindter

Asimismo, también se ha realizado algunas cirugías más invasivas, como:

- Planchado del cuello

- Remoción de cicatrices en el pecho

- Operación de busto

- Tratamiento para reducir el monte de Venus

- Emsculpt para definir y desarrollar músculo en el monte de Venus y mejorar la apariencia del trasero

- Procedimientos estéticos en los “banana rolls”, acumulación de grasa entre glúteos, muslos y la zona interna de las piernas

- Tratamiento de fibroblastos para rejuvenecer

- Reconstrucción del himen

Creando de esta manera su apariencia del deseo