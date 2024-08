Nicola Porcella afirma que Adrián Marcelo es “el más inteligente” de ‘La Casa de los Famosos’

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, ha tenido un total éxito en tan solo dos semanas, beneficiando tanto a los participantes actuales, como a los de la primera edición, quienes figuran como panelistas en las galas del programa, entre estos se encuentran: Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Este último, en un reciente encuentro con la prensa, compartió su perspectiva sobre la dinámica entre los actuales concursantes del reality show, desatando diversos comentarios al afirmar que Adrián Marcelo se destaca como “el más inteligente” del reality show.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre Adrián Marcello?

Lo primero que dijo Nicola Porcella es que, a Agustín Fernández, a quien se le considera su mejor amigo, “el grupo con el que está lo opaca”, afirmando que tienen que conocerlo, siento que está muy manipulado y es una persona que no le gusta pelear”.

Asimismo, Porcella dijo que, al salir de la casa, le diría a su amigo las cosas buenas o mañas que hizo. “Saliendo de la casa voy a hablar con él, le voy a decir los errores que cometió o las cosas buenas que hizo, dependiendo lo que pase”.

Por otro lado, el peruano confirmó que el quipo infierno “ya acabó” y que ahora se esta escribiendo otra historia en ‘La Casa d ellos Famosos’.

Es ahí cuando señaló que Adrián Marcello, desde su perspectiva, es “una persona muy inteligente que merece estar en la final, porque nunca había visto a una persona con la capacidad de meterse en el cerebro de otros habitantes”.

Después de defender a Briggitte Bozzo, porque “es un carga montón para alguien que no se lo está mereciendo”, el actor habló nuevamente de Marcello, indicando que “Yo no sé si se está ganando el cariño del público o no, pero de que es el más inteligente de esa Casa, lo es”.

Según lo indicado por Porcella, Arath de la Torre es quien debe quedarse junto a Adrián Marcello para la final, ya que es el único que “puede hacerle frente”.

“Le comió la cabeza a todos, es muy inteligente, admiro la inteligencia que ha tenido porque cuando termine el propósito de sacar a todos los de un cuarto, va a sacar a los del suyo y va a ser muy inteligente en jugar”, afirmó.