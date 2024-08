Adrián Marcelo en el ojo público al burlase de la muerte del hijo de Shanik Berman

Hace unos días, Adrián Marcelo se conmovió hasta las lágrimas al escuchar la emotiva historia de Shanik Berman sobre la muerte de su hijo. Y ahora, el conductor de televisión ha sido mencionado nuevamente al burlarse de la misma situación.

Sucede que, en ‘La Casa de los Famosos’, el juego ha comenzado y las alianzas para mantenerse más tiempo en el reality show no dejan de surgir. Una de las amistades que parecía fortalecerse dentro del programa, era la de Adrián y Shanik; sin embargo, todo indica que solo se trataba de convivencia.

A pesar de que ambos famosos eran los favoritos del público, la diferencia de edad y el estilo de humor que manejan, parecía estar fracturando su amistad cada vez más. El haber sido nominada por segunda vez consecutiva, hizo que Shanik Berman sospechara que Adrián Marcelo la estaba manipulando, aunque este negó esa acusación.

No obstante, la supuesta amistad entre ambos, no le ha impedido a Adrián Marcelo bromear sobre la muerte del hijo de Shanik, una situación que ha sido centro de críticas en redes sociales, haciendo que el video recorra las mismas, hasta que la periodista (que acaba de ser eliminada) pueda verlo.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre el hijo fallecido de Shanik Berman?

Durante una conversación del cuarto Tierra, Adrián Marcelo hizo una cruel broma sobre Shanik Berman. El influencer comentó que “marcó una línea” con la periodista, pero que, a pesar de eso, ella le había prometido, en nombre de su hijo que no iba a votar por él en la nominación.

“Le hice un pedote (a Shanik), le dije: ‘Aquí planto mi línea y a mí ya no me vuelvas a preguntar qué haces’ y ya cuando nos quedamos solos me dijo: ‘Te juro por mi hijo, que está muerto, que no te voy a nominar’ y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo un hijo muerto”, indicó desatando así la risa de todos los integrantes de su equipo.

A pesar de que, para sus compañeros el comentario resultó ser gracioso, al parecer para el público fue un acto de burla, por lo que, usuarios se fueron en su contra.

“Con los difuntos jamás se debe de meter, ni con la familia”.

“¡Se pasó! Ahí está, porque no tiene hijos. Bien lo dijo el Poncho de Nigris, deja que Shanik vea este video y se va acordar ahora si de quien nominó a Arath”.

“Es un grosero e irrespetuoso, hipócrita. Todos los de la tierra, no sé cómo vamos a hacerle para sacarlos de las greñas”.