La asistente de Silvia Pinal aclara el rumor de que se está aprovechando de la fortuna de la actriz

La asistente de Silvia Pinal finalmente ha salido a defenderse de las acusaciones que la señalan de haberle estando robando a la actriz desde hace años y por eso ha logrado amasar una buena fortuna.

Todo empezó cuando un publicista cercano a la familia Pinal acusó a Efigenia Ramos, quien desde hace años es quien asiste a la mamá de Alejandra Guzmán, de estarle robando dinero.

Al parecer, la ayudante se ha aprovechado de la avanzada edad de Silvia Pinal para sacarle dinero y así se ha ido enriqueciendo, pero Efigenia Ramos ha salido a desmentir todo.

La asistente de Silvia Pinal niega estarle robando o aprovechándose de la actriz

El relacionista público, Emilio Morales, le contó a Gustavo Adolfo Infante en una entrevista para su canal de YouTube, que Efigenia Ramos le estaba robando a Silvia Pinal, ya que supuestamente tiene una flotilla de taxis, dos casas en Nezahualcóyotl y le regaló dos autos BMW a su hijo.

El relacionista aseguró que con un sueldo de 14 mil pesos mensuales no da para que ella pudiera adquirir todo eso. No obstante, la asistente de la actriz aseguró que todo es mentira.

Un reportero del programa “Sale el Sol” logró entrevistar a Efigenia Ramos, que se encontraba en casa de Silvia Pinal trabajando y le cuestionó si se había enterado de las acusaciones que ha hecho Emilio Morales en su contra.

“En primer lugar ni tengo una flotilla de taxis, ni tengo casas en Nezahualcóyotl, no vivo allá, o sea, todo lo que dijo este tipo, ni mi hijo tiene carros, ni yo gano lo que dicen, todo eso es una gran mentira”, replicó la ayudante de Silvia Pinal.

Y añadió: “Afortunadamente yo siempre he contado con la señora y siempre he tratado de hacer las cosas lo mejor que he podido”.