“Marianita, van contra ti”: Así se despidió Shanik Berman de LCDLFM

Shanik Berman se convirtió en la segunda eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’. Aunque llegó derramando lágrimas al foro con Galilea Montijo, cuando se despidió de los habitantes de la casa tomó la oportunidad para hacer una advertencia al cuarto ‘Tierra’ y arremeter en contra de Mario Bezares.

En el posicionamiento de la gala de LCDLFM del domingo 4 de agosto, Sabine Moussier, Agustín Fernández y Briggitte Bozzo se posicionaron detrás de Shanik Berman y argumentaron las razones por las que deseaban verla fuera de la competencia.

No obstante, el que sorprendió fue Mario Bezares, pues fue muy directo en su posicionamiento con Shanik: “No podemos fingir ser felices cuando estás haciendo otras cosas, no podemos sentirnos que estamos bien cuando se percibe otra cosa”.

Mayito aseguró que la periodista no se encontraba contenta dentro del reality: “Yo creo que es momento de que te vayas a tu casa para que te mimen, para que te cuiden, porque lo que yo he visto aquí ha sido estrés, preocupación, miedo, no comes, no duermes, y estás deambulando por toda la casa de los famosos”.

Ante las palabras del conductor, Shanik respondió: “Sí como, pero poco porque no me gusta como hacen muchos que se sirven mucho y luego lo botan a la basura, sí duermo, pero soy una persona que duerme poco porque estoy muy enamorada de la vida y prefiero estar despierta, pero no me hace falta el sueño. Y no estoy estresada, estoy feliz”.

Shanik Berman hace confesiones después de ser eliminada

La comunicadora llegó llorando al foro con Galilea Montijo y señaló “Yo soy el problema”.

Sin embargo, cuando le dieron la oportunidad de despedirse de quienes fueron sus compañeros dentro de la casa, aprovechó para hacer una fuerte confesión y una advertencia a los habitantes: “Ahora que ya no pertenezco a nada quiero decirles que siempre quise pertenecer a Tierra, la suerte no me favoreció y la verdad Marianita van contra ti y también contra ti Adrián Marcelo”.

Asimismo, arremetió en contra de Mario Bezares: “Los voy a extrañar mucho; y al que no voy a extrañar nada es a Mario, es un hipócrita y te odio y el que se duerme todo el día eres tú”.