“No creo que un conductor como Adrián Marcelo pudiera caber en ‘Hoy’”, dice productora del matutino

Dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, Adrián Marcelo expresó abiertamente su deseo de arrebatar el trabajo de Arath de la Torre como conductor de ‘Hoy’. Ante estas declaraciones, la productora del matutino se pronunció asegurando que el youtuber no es el tipo de comunicador que se busca en el programa.

En medio de una conversación con Sian Chiong, Adrián Marcelo confesó que busca reemplazar a Arath de la Torre en ‘Hoy’: “Yo me quiero posicionar como un conductor, y le quiero quitar el trabajo a Arath”.

Según lo informado por Alma Saint Martin y Caeli en el programa de Shanik en Fórmula, Andrea Rodríguez, productora del matutino, rompió el silencio sobre las declaraciones del conductor de Multimedios.

Alma Saint Martin señaló que la productora “No cree que un conductor como Adrián Marcelo pudiera caber en ‘Hoy’”.

Caeli reaccionó con gusto, pues admitió que no le cayó bien el comportamiento del creador de contenido: “La verdad sí me da gusto, porque pensé que era buena persona y ahora que ya veo cómo está manipulando a todos ya no me agradó”, e incluso lo llamó “sociópata”.

Por su lado Alma Saint Martin destacó la gran diferencia que existe entre consumir el contenido de alguien en redes sociales y ver cómo se comporta las 24 horas del día: “Una cosa es que los veas un ratito en redes y otra cosa es que los veas 24 horas”.

El pleito de Adrián Marcelo y Arath de la Torre

El punto de quiebre de la relación entre ambos habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ se dio en el primer posicionamiento del reality, donde Arath se colocó atrás de Mario Bezares y le dijo que esperaba que él fuera el eliminado, pues según su perspectiva ya no tenía más que dar en el programa.

Adrián Marcelo no reaccionó de buena manera y criticó a Arath por su decisión. Encima, ahora lo ve como una amenaza que podría llegar a afectar su juego en LCDLFM.