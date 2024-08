¿Agustín Fernández sale con hombres? Nicola Porcella aclara la verdad

Ahora que se ha ganado los reflectores dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, internautas han puesto en duda las preferencias sexuales de Agustín Fernández. Por su parte, Yeri Mua reveló que a ella le consta que al influencer le gustan los hombres, hecho del cual Nicola Porcella rompió el silencio.

Durante una transmisión en vivo, Yeri Mua dio su opinión sobre el rechazo de Agustín Fernández hacia Gomita y señaló que ella sabe que es homosexual: “Al Agus le gustan los hombres, te digo porque yo sé y porque me consta. Yo sé con qué personas ha andado de este medio; entonces sí me dio cringe que la Gomita anduviera de arrastrada atrás del Agus”.

También aprovechó para criticar al modelo: “Ese sí les puedo decir que es una lacra, no sé lo que hace ahí, es nefasto”

La creadora de contenido confirmó que la sexualidad del habitante de LCDLFM es a conveniencia: “Cuando le conviene se mete con los gays, cuando le conviene se mete con las mujeres, entonces el hecho de que Gomita esté detrás de él y que ande chillando por él, qué cringe”.

Nicola Porcella aclara si a Agustín Fernández le gustan los hombres o no

El mejor amigo de Agustín Fernández, es decir, Nicola Porcella, rompió el silencio respecto a las palabras de Yeri Mua, a quien describió como “una mujer que no se va con medias tintas”.

Al ser cuestionado por reporteros de varios medios sobre la orientación sexual de Agustín, afirmó que nunca lo ha visto salir con una persona de su mismo sexo, al contrario: “Yo la verdad que haya visto a Agustín con alguien no lo he visto nunca, todo lo contrario, es más, si lo he visto, lo he visto con muchas mujeres”.

Mencionó que una vez que salga de la casa más famosa de México su amigo deberá pedir disculpas a Yeri Mua por lo que dijo de ella: “Cuando salga tendrá que hablar con Yeri, tendrá que pedir disculpas, pedirá las disculpas porque yo sé que Agustín es una buena persona y sabe cuando se equivoca”.