¿Por qué Laura León suspende su boda?

“Fíjate que los planes de boda no van a ser, pero ya me quedé con el anillo, tesoros. Me arrepentí muy a tiempo, tesoros. No le encuentro ningún sentido, si somos felices así, somos felices”, así declaró Laura León después de haber confirmado su compromiso.

La reconocida actriz y cantante mexicana, ha decidido posponer su boda con su novio misterioso por segunda vez. La noticia ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes esperaban con entusiasmo la celebración de su matrimonio.

Según reportes recientes, la decisión de Laura León de no proceder con la boda se debe a una serie de revelaciones personales de su pareja, que incluyen detalles de su infancia y preferencias personales. A pesar de estos acontecimientos, la artista ha expresado públicamente su amor y apoyo incondicional hacia su pareja, afirmando que su relación es sólida y que no necesitan de un documento matrimonial para validar su compromiso mutuo.

La actriz ha enfatizado que lo más importante es la felicidad y el respeto entre ambos, más allá de las convenciones sociales o las expectativas de otros. Esta actitud abierta y comprensiva hacia las circunstancias personales de su pareja refleja la personalidad carismática y el corazón generoso por los que León es tan querida por sus fans. Aunque la boda no se llevará a cabo, la pareja continúa su relación basada en el amor y la aceptación.

¿Se vistió de mujer?

La famosa afirmó en público que su pareja se vestía de mujer, lo cual la llevó a reconsiderar su romance. Ahora afirma que no había terminado con él, tal como se había informado en algunos medios.

Parece que después de haber tomado unas copas, su compañero, con quien tiene una relación de tres años, sorprendió a la actriz usando uno de sus vestidos y bailándole. Sin embargo, ella asegura que ese no fue el motivo de la decisión.

“Por algún lado salen las cosas, pero no está matando a nadie. Lo amo profundamente… Ya le dije que todo mi closet es de él”, puntualizó.