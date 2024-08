Mamá de Gala Montes la defiende de ataques de Adrián Marcelo; ¿habrá reconciliación?

Crisanta Montes la mamá de Gala Montes sacó la casta por su hija luego de que en las últimas horas se hicieran virales las imágenes de la pelea que tuvo con Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México.

Las descalificaciones del conductor regiomantano en contra de la actriz de 24 años hicieron que su mamá recurriera a las redes sociales para defender a su hija.

Ahí la exrepresentante de Gala dijo que el hecho de que esté distanciada de su hija no significa que deje de protegerla por lo que no dudó en lanzarse en contra de Televisa y de la productora del realityshow Rosa María Noguerón por no haber detenido la pelea.

Pide explicaciones

“¿Cómo es posible que lo haya permitido?” cuestionó Crisanta a través de un video publicado en Instagram además de arremeter en contra de los demás participantes del reality pues tampoco impidieron que Adrián se burlara de la salud mental de su hija.

Crisanta dijo que estaba muy molesta por que estas imágenes se hayan transmitido en la televisión y aseguró que le hará llegar dicho material a la productora del reality para que tome cartas en el asunto.

Despertaron a Luzma Casillas

En un primer video en tono sarcástico Crisanta compartió un video que hicieron los fans de la actriz donde mencionan que tras el pleito Adrián Marcelo había despertado a ‘Luzma Casillas’ el personaje de Gala Montes en ‘El Señor de los cielos’.

Sin embargo en un segundo clip Crisanta compartió otro video de Adrián Marcelo teniendo una conversación en el cuarto tierra donde les dice que a la siguiente que vuelva a tener una discusión con la habitante lo tendrán que “detener”.

Por lo que Crisanta hizo un llamado a la televisora a detener la violencia contra su hija

“Quiero decir a la producción a Televisa y a la casa de los famosos que tomen precaución con este tipo Adrián Marcelo , la violencia de Género no es un juego. Y quiero poner a salvo a mi hija Gala Montes”.

Las redes sociales se encuentran muy molestas y han acusado a Adrián y Televisa de violencia contra la mujer.