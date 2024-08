Paulina Rubio se enfrenta legalmente contra Colate por la custodia de su hijo mayor

Paulina Rubio y Colate siguen con sus problemas legales referentes a la custodia de su hijo mayor, Andrea Nicolás, ya que la cantante lo acusó de estarlo reteniendo.

La cantante abrió una nueva disputa en la corte familiar de Miami porque Nicolás Vallejo, nombre verdadero de su ex, no entregó a su hijo en la fecha acordada.

El hijo mayor de Paulina Rubio fue a pasar vacaciones en casa de su padre Colate en España, no obstante, el día que tenía que volver con ella, su ex no lo quiso enviar.

Jueza ordena retorno inmediato del hijo de Paulina Rubio

Paulina Rubio solicitó una audiencia de emergencia el pasado viernes 2 de agosto en la corte familiar de Miami y el abogado de Colate presentó la evaluación de un especialista en España que indica que Andrea Nicolás, presenta tendencias suicidas.

Los abogados de la Chica Dorada argumentaron que el joven podría estar siendo manipulado por su progenitor Nicolás Vallejo, por lo que la jueza que lleva el caso decidió que lo mejor será que el menor regrese inmediatamente con su madre.

Asimismo, la jueza estipuló que el hijo de Paulina Rubio se debería someterse a una evaluación psicológica y así poder revisar el caso para finales de mes. La cantante realizó la audiencia de manera remota porque se encontraba en Italia.

Los abogados de Colate alegaron que la cantante tenía conocimiento que Andrea Nicolás sería evaluado por una psiquiatra en España y fue por recomendación de la especialista que decidieron no regresarle a su hijo, porque podría ser un gatillo para sus problemas de salud mental.