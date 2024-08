Shanik Berman se entera que Adrián Marcelo la usó, pero siguió atacando a Mario Bezares

A Shanik Berman le afectó mucho ser eliminada de “La Casa de los Famosos México 2″ y debido a las palabras que le dijo Mario Bezares en el posicionamiento, se fue contra él al salir, lo que causó pesar y enfado en el público, pues quién más se aprovechó de ella fue Adrián Marcelo.

La conductora inició la gala del 5 de agosto ofreciéndole una disculpa pública a Mario Bezares y a sus familiares, excusándose de que se dejó llevar por sus emociones.

Después le mostraron a Shanik Berman cómo Adrián Marcelo se refería negativamente de ella y admitía que la estaba utilizando, pero aún así dijo que prefería no ser del team mar si tuviera la posibilidad de elegir sabiendo lo que sabe ahora.

Shanik Berman ya no ama a Adrián Marcelo

Shanik Berman expresó su descontento con Adrián Marcelo tras ver los videos de lo que hablaba de ella en “La Casa de los Famosos México 2″ y aseguró que el dolor de esta traición sanará rápidamente.

“Hay veces que el duelo tarda mucho, pero mi duelo es con él, es de microondas”, expresó la periodista y luego comentó que sentía que ninguno de sus excompañeros la quería en el reality show.

No obstante, como también le mostraron lo que dijo Mario Bezares sobre ella, pues sostuvo lo que le dijo en el posicionamiento, de que no estaba bien en “La Casa de los Famosos México 2″, decidió nominarla para que se fuera, Shanik Berman comenzó a decir que él sí era un hipócrita, que nunca sería de mar porque ahí solo se la pasaban durmiendo y que no la querían, porque la nominaban.

Esas declaraciones le volvieron a recordar al público que hicieron bien en sacarla de “La Casa de los Famosos México 2″, sin embargo, en el programa “Hoy” dijo que sí era del team mar porque fueron los únicos que le decían las cosas de frente.