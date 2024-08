A Ricardo Peralta le esperaría una demanda al salir de LCDLFM por acusación a Mario Bezares

Ricardo Peralta podría ser demandado por Brenda Bezares después de realizar comentarios sobre Mario Bezares, en los que sugirió que el conductor estuvo implicado en el asesinato de Paco Stanley en 1999.

Después del gran escándalo de la madrugada del martes 6 de agosto dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, Ricardo Peralta realizó una serie de declaraciones en contra de Mario Bezares, en las que destacó no sentirse seguro al saber que convive con alguien que estuvo en la cárcel:

“Me siento abrumado por la casa, no le pude decir, pero pues por las personalidades como tú, que a mí me pone muy nervioso que tú estuviste en prisión y me pone muy tenso”, señaló el influencer.

Asimismo, comentó que tras la broma en la que el apodado ‘Mayito’ junto al resto de los miembros de ‘Mar’ sacaron el colchón de Sian Chiong del cuarto sería un indicativo de su culpabilidad en el caso de Paco Stanley: “¿Sabes qué es lo peor con Mario? Que justo esto le acaba de decir a México que fuiste tú”.

La reacción de Brenda Bezares

La esposa de Mario Bezares compartió en sus historias de Instagram un TikTok en el que aparece Ricardo hablando del presentador de ‘Acábatelo’, el cual lleva la descripción: “Si alguien del team Mayito por aquí compartan esto… Ricardo dijo más de tres veces que Mayito sí puso a Paco”.

Por su parte, en el mismo video Brenda Bezares colocó: “Alguien explíquele a esta persona que por culpa de sus prejuicios ocasionó graves problemas y que lo que dijo lo tiene que sostener ante las autoridades”.

Brenda también subió un video de Kunno en el que opina de la situación: “¿Cómo tiene relación el hacer una broma de sacarle el colchón a tu roomie de su cuarto por hipócrita con un delito? Tenemos como que las realidades súper disociadas”.