Andrea Legarreta habla sobre los cambios que ha atravesado la TV a lo largo de sus 27 años de carrera en Televisa

Andrea Legarreta es una de las figuras más emblemáticas de la TV mexicana. Suele estar todas las mañanas en las pantallas de Televisa, a través de uno de los programas más famosos del país y del continente, “Hoy”.

Está en la famosa televisora desde 1997 y tantos años de trayectoria le han hecho comprender cómo van cambiando las formas de comunicar y cómo los fans se acercan cada vez más a las estrellas, por la llegada de Internet y las redes sociales.

Dichas herramientas de la tecnología, que permite que le lleguen muchos mensajes, comentarios y opiniones de los fans, han hecho que Andrea Legarreta, en ocasiones, se plantee la posibilidad de retirarse, o tal vez alejarse un tiempo de las pantallas.

“Lo más duro: (compartir todo con) la gente”, dice Andrea Legarreta sobre que las malas noticias que han ocurrido en su vida se hacen públicas y pierde ese momento de su vida privada, que quizás le hubiese gustado mantener puertas adentro.

“No solamente haber compartido lo de mi mamá o qué sé yo, ciertos momentos que no son tan felices en tu historia, como los de todos, también mucha gente no sabe cómo están tus emociones, qué ha pasado en tu día a día, si te duele algo, si traes algún malestar físico o emocional. Y, pues, sales a sonreír, a decir, aquí me maquillo; a veces me ha pasado que me he tenido que maquillar varias veces, porque está ahí el llanto. Les pido a los chicos: ‘no me hagas close up, no me tomes de cerca, por favor, porque traigo los ojos muy hinchados”, dijo Legarreta, según reseña de la revista Quién.

“¿Y te digo algo?, ahora con las redes también el público tiene la facilidad de comentarte: te veo triste, aunque tú estás sonriendo o lo que sea. Son tantos años que se dan cuenta también de eso, y la verdad es que es difícil, es muy difícil a veces salir con alguna tristeza o con algún dolor o con alguna preocupación, pero también es sanador”, dijo Andrea Legarreta, marcando que es algo que a veces no le gusta.

Son otros tiempos

En un encuentro con los medios, Andrea Legarreta habló sobre cómo han cambiado las formas de comunicar en esta era, y cómo son de diferentes a cuando ella empezó en Televisa.

“Ahora son tiempos en donde hay mucha más fragilidad en el ser humano. Antes, cuando yo era chica, había chistes, ahora sí que de humor negro y había una cantidad de cosas”, dijo la ex de Erik Rubín.

“La manera de bromear hasta de ligar era distinta entre los chavos, entre las chicas, y ahora, pues tienes que irte con pies de plomo, ser mucho más cuidadoso. Al final, también tienes una familia, tienes a tus niñas, o sea, es diferente; de alguna manera te vas haciendo mucho más, bueno, en mi caso, hay más prudencia tal vez. Yo era más desparpajada en diferentes cosas, pero, pues insisto, con los años y los daños uno aprende”, expresó la famosa presentadora.