La Casa de los Famosos México: ¿un juego, una telenovela o un reflejo de la realidad?

Por casi tres semanas, los ojos de millones de personas han estado al pendiente de la televisión abierta para ver la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Como si fuera una telenovela, la audiencia le da seguimiento a la “cotidianidad” de 14 celebridades que se amalgamaron en una fórmula ociosa que ya divide opiniones y un debate en redes sociales.

En los últimos días, los espectadores, especialistas, algunos famosos y críticos del entretenimiento han mostrado su preocupación por el reality show, que dejó de ser una emisión divertida para pasar a un enfrentamiento violento entre el Cuarto Tierra y Cuarto Mar que permea al exterior de la casa.

Muchos señalan que el experimento social se le está yendo de la mano a los productores, quizá por eso, La Jefa lanzó un comunicado urgente la noche del martes.

“Y aquí, quiero ser bien clara y enfática: ninguna estrategia, por más extrema que fuera, debería contemplar la falta de respeto, meterse con cuestiones personales o familiares de cada uno de ustedes, que nada tiene que ver con este juego de convivencia” — La Jefa

“Esta es una competencia individual, en el que deciden ustedes el modo de jugarlo, siempre dentro del reglamento. Pueden ser más audaces, más precavidos, jugarlo al límite, hacerlo con pasión, con ingenio, con creatividad, con altísimo nivel de competitividad, y eso siempre es celebrado por mí, y, seguramente, valorado por el público también, pero lo que no es aceptable, bajo ningún punto de vista, es que se superen los límites del respeto”, explicó La Jefa.

Fenómeno social

Ha sido tanto el impacto, que se han ha generado una ola de reacciones en TikTok, X, Instagram y Facebook. También se publican convocatorias a manifestaciones, a ya no seguir a algunos habitantes; incluso algunas agencias han terminado relaciones con sus artistas por sus conductas o se deslindan de los comentarios emitidos. Sin faltar que internautas y organismos como ONU Mujeres ya reaccionaron a la violencia que se vive dentro de La Casa de los Famosos, e incluso pidieron cancelar el reality debido a los antivalores que se propagan a diario.

En cuanto a los nombres más comentados en redes sociales, suelen variar según los eventos y dinámicas de cada semana. Sin embargo, los participantes que están en el centro de la controversia o que tienen personalidades más fuertes tienden a ser los más mencionados como Adrián Marcelo, Gala Montes, Arath de la Torre, Ricardo Peralta o Mariana Echeverría.

Desde que inició su transmisión el reality no ha dejado de ser tendencia sobre todo por temas como machismo, misoginia, bullying y xenofobia.

Tensiones, risas, nuevas amistades, malos entendidos, alianzas son parte del día a día. Las celebridades muestran su lado más vulnerable y ponen en riesgo su salud mental como fue el caso de la segunda eliminada Shanik Berman, quien ha estado en boca de los mexicanos por sus declaraciones.

“No soporto las broncas ni las peleas, que bueno que ya no estoy ahí porque se me hubiera roto el corazón, porque qué crees yo los sigo queriendo a todos, menos a Adrián Marcelo porque no solo me hizo daño, sino le está haciendo daño a muchos. Estoy feliz de que Tierra se eche tierra, se hunda en el lodo y, qué crees, el que mete las manos en el lodo se embarra y que bueno que no estoy ahí porque no quiero estar embarrada de ese lodo y tierra. Yo Mar, en el mar la vida es más sabrosa”, señaló en entrevista con Publimetro.

Hay que recordar que las peleas en la primera temporada llegaron a ser solo verbales, la nueva emisión ha demostrado no tener ni referencia de lo que el Team Infierno y Wendy Guevara realizaron, pues algunos habitantes de esta nueva edición en Televisa han demostrado estar dispuestos a todo por los cuatro millones de pesos en efectivo que se le dará al primer lugar.

Lo cierto es que las reglas y emociones de esta temporada cambian, porque unos días se aman y otros se odian, algo que provoca cierta ansiedad e incertidumbre entre el público general que se ve reflejado en el rating.

Focos rojos

Conflictos internos: Las tensiones entre los participantes han llevado a confrontaciones y peleas. Las diferencias de opinión y personalidad a menudo generan conflictos.

Problemas de comunicación: Malentendidos y falta de comunicación entre los concursantes pueden escalar en situaciones incómodas o conflictivas.

Estrategias y alianzas: Las estrategias para ganar el juego a veces involucran formar alianzas y hacer traiciones, lo que puede generar drama y desconfianza.

Estrés y presión: La convivencia constante y la exposición pública pueden causar estrés emocional y mental, afectando el comportamiento de los participantes.

Enfrentamientos virales

Una broma de Arath de la Torre y Karime Pindter terminó en casi golpes entre Mario Bezares y Sian Chiong por el tema de un colchón.

Batalla “a muerte” entre Adrián Marcelo y Gala Montes que ha hecho tendencia el nombre de los implicados en redes sociales.

Gomita rompe en llanto por comentarios sobre su aspecto.

Ricardo Peralta ataca de xenofóbicas a Gala Montes y Briggitte Bozzo.

Exhiben al cuarto Tierra por esconder la comida, algo que generó molestia entre el resto de los habitantes.

Shanik Berman hace acusaciones fuertes contra Mario Bazares a su salida del reality.

Arath de la Torre pidió su salida por un tema de salud mental.

